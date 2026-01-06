FGJCDMX investiga como homicidio culposo la muerte del motociclista atropellado en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo por la muerte de Roberto Hernández, motociclista de 52 años, quien fue atropellado por un automovilista que no se detuvo y arrastró su cuerpo por más de un kilómetro y medio en calles de la alcaldía Iztapalapa, la noche del 3 de enero de 2026.

Hasta el momento, la autoridad informó que no existe certeza sobre la identidad de la persona que conducía el vehículo involucrado.

En un comunicado, la Fiscalía capitalina recordó que los hechos ocurrieron después de las 22:00 horas, cuando la víctima circulaba en motocicleta y fue impactada por un automóvil en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, lo que ocasionó su fallecimiento.?

El caso fue reportado a la institución por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que la investigación se inició sin necesidad de una denuncia presentada por un particular.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo, tras el impacto, el conductor continuó su trayecto sin detenerse, arrastrando el cuerpo del motociclista desde el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, hasta donde, finalmente, fue localizado sin vida. En las grabaciones se observa que otros automovilistas y transeúntes intentaron que el conductor se detuviera, sin que ello ocurriera.

IDENTIFICAN A REPARTIDOR ATROPELLADO

Roberto Hernández es el nombre motociclista que fue arrastrado varios metros en Izatapala por una conductora llamada Gaby Gómez quien ya es buscada por las autoridades.

Según primeros reportes, Roberto iba a recoger a su pareja al trabajo 1/2 pic.twitter.com/i6BLDhhkNo — Emir Ganehsa (@Emir_Ganehsa) January 5, 2026

ASÍ EMBISTIERON a ROBERTO

El motociclista y repartidor iba en su Italika, tranquilo, por la peligrosa @Alc_Iztapalapa

De la nada el auto azul, lo embiste por atrás.

La moto y Roberto caen.

Pero él queda atorado bajo el auto.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/mhd8RM1dUt — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 6, 2026

Como parte de los actos de investigación, la Fiscalía informó que tiene identificado el vehículo involucrado, las placas de circulación y la persona a cuyo nombre está registrado, aunque no se ha determinado quién lo conducía al momento de los hechos, por lo que las indagatorias continúan para su esclarecimiento.

En seguimiento, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron un automóvil con características similares abandonado en calles del municipio de Nezahualcóyotl. A partir de ello, agentes de la Policía de Investigación (PDI) mantienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el aseguramiento del vehículo y la realización de pruebas periciales.

La PDI, bajo la conducción del Ministerio Público, realiza además el análisis de videograbaciones públicas y privadas, así como la búsqueda y entrevista de posibles testigos.