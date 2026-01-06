Gobierno de CDMX entregó 50 nuevos camiones de limpia; la flota costó alrededor de 200 mdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México entregó 50 camiones recolectores de residuos a las alcaldías, esto como parte de un esquema de corresponsabilidad que establece que por cada unidad adquirida por una demarcación, la administración central aporta otra, con el objetivo de renovar el parque vehicular del servicio de limpia.

La entrega fue encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien informó que la inversión destinada a estas 50 unidades fue de casi 200 millones de pesos y explicó el mecanismo de cooperación con las alcaldías: “Por cada unidad de transporte, por cada camión de Limpia que una alcaldía adquiera, la ciudad entrega otra a la misma alcaldía”.

Durante el acto, Brugada dimensionó el reto que enfrenta la ciudad en materia de manejo de residuos. “Recibimos al día 8 mil 500 toneladas de residuos en la Ciudad de México. Cada persona, en promedio, producimos un kilo de residuos al día”.

Ante alcaldes, integrantes de su gabinete y representantes sindicales, la mandataria reconoció que una parte significativa de los camiones actualmente en operación data incluso de la década de 1970, por lo que planteó la necesidad de sustituirlos y chatarrizar las unidades que salgan de circulación, con el fin de reducir emisiones contaminantes y mejorar las condiciones del servicio.

Brugada vinculó la renovación del parque vehicular con la campaña de separación de residuos que inició el 1 de enero de 2026 y subrayó la importancia de clasificar los desechos desde los hogares.

“Necesitamos desde la fuente, desde cada casa, desde cada escuela, cada centro de trabajo, clasificar los residuos, para lograr que el residuo orgánico llegue como tal, sin contaminarse”, sostuvo.

Explicó que esta separación es condición para que los residuos orgánicos puedan ser trasladados a los centros de transferencia y posteriormente al Bordo Poniente, donde el gobierno capitalino adquirió maquinaria por 170 millones de pesos para la producción de composta.

En su intervención, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, señaló que la compra de los camiones forma parte de una política de incremento de la inversión pública, que para 2026 registra un aumento de 55% respecto a 2024, y destacó que las unidades utilizan tecnología Euro-5 para reducir emisiones.

Añadió que esta estrategia se complementa con instrumentos financieros como el Bono Verde de la Ciudad de México, destinado, entre otros proyectos, a infraestructura de movilidad.

Por su parte, el secretario general de la Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Hugo Alfredo Alonso Ortiz, indicó que actualmente en la capital solo se recicla entre 15 y 18% de los residuos generados y subrayó que el nuevo esquema de separación requiere la participación directa tanto de la ciudadanía como de los trabajadores del servicio de limpia, quienes han iniciado procesos de capacitación desde el arranque de la campaña.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que su demarcación adquirió 10 camiones, lo que le permitió recibir 10 adicionales por parte del gobierno central, para un total de 20 unidades.