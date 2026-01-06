Hallan cuerpo sin vida de recién nacido dentro de una maleta en camino de terracería. Foto: X: @AbejorroMedia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cuerpo sin vida de un recién nacido fue localizado dentro de una maleta abandonada en un camino de terracería en una zona limítrofe entre las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, lo que derivó en la intervención de autoridades capitalinas y en la apertura de una investigación ministerial.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de esa corporación tomó conocimiento del cuerpo sin vida de recién nacido localizado en una zona de terracería ubicada en el cruce de Camino Real a Zapotitlán y Salvador Díaz Mirón, en la colonia San Miguel Zapotitla, alcaldía Tláhuac.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para la realización de los servicios periciales y las investigaciones correspondientes.

Reportes periodísticos indican que el cuerpo fue localizado dentro de una maleta abandonada debajo de un árbol, en un camino de terracería cercano a las faldas del volcán Xaltepec, área conocida como predio Las Calabacitas, en Iztapalapa.

Según medios de comunicación, el hallazgo ocurrió la mañana de este 6 de enero, cuando personas que transitaban o realizaban labores en la zona detectaron una valija entre los arbustos y, al aproximarse, observaron el cuerpo de un bebé en su interior, por lo que solicitaron la presencia policial.

Elementos de la SSC acudieron al sitio, confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar el área para preservar los indicios. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley, con el objetivo de determinar las causas de la muerte y el tiempo de fallecimiento.

La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas ni de la identidad de quien abandonó el cuerpo.