Policía recibe balazo en la cabeza durante trabajo de investigación en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue herido de gravedad por disparos de arma de fuego mientras realizaba trabajos de investigación e inteligencia derivados de denuncias por la probable venta de droga y armas en la colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que el ataque ocurrió mientras el oficial y otros elementos desarrollaban labores al interior de una Unidad Habitacional.

Ahí, el agente afectado recibió impactos de bala en la cabeza y en la pierna izquierda.

Tras escuchar las detonaciones, sus compañeros se aproximaron y lo localizaron lesionado sobre el andador Joaquín de Guevara y Vicente Santa María, donde solicitaron apoyo de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar y lo diagnosticaron con herida por proyectil de arma de fuego en cráneo, hemoneumotórax derecho y presencia de líquido en la cavidad abdominal. El oficial fue trasladado al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, donde fue estabilizado por personal médico.

Más tarde, debido a la gravedad de su condición, el agente fue trasladado vía aérea por efectivos de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores a otro nosocomio para recibir atención médica especializada.

La SSC informó que los hechos fueron notificados al agente del Ministerio Público correspondiente, quien quedó a cargo de las investigaciones. En paralelo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar a los probables responsables y establecer su ruta de escape.

Escala de agresión contra policías

La agresión armada contra el oficial en la colonia Ermita Zaragoza ocurrió en un periodo reciente marcado por diversos hechos en los que policías capitalinos han resultado lesionados o han perdido la vida durante el cumplimiento de sus funciones, en distintos puntos de la Ciudad de México.

El 18 de diciembre de 2025, un operativo de combate al delito de extorsión desplegado por personal de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC, en la alcaldía Cuauhtémoc, dejó un policía lesionado por arma de fuego y seis personas detenidas, tras un intercambio de disparos ocurrido a plena luz del día en la calle Río Ebro, colonia Cuauhtémoc.

En otro caso, el 28 de diciembre último, el policía segundo Román Martínez Estrada falleció tras resultar herido de bala durante un enfrentamiento armado registrado al atender un reporte de robo a casa habitación en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

Según información de la SSC, al arribar al domicilio, los elementos observaron a varios sujetos salir del inmueble y huir; uno de ellos disparó contra los uniformados. En el intercambio de fuego, estimado entre ocho y 10 detonaciones, el elemento resultó herido y logró lesionar a uno de los agresores. Fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Posteriormente, el 4 de enero de 2026, un elemento de la SSC resultó lesionado por disparos de arma de fuego al atender un reporte de violencia familiar en un domicilio ubicado en la colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con una tarjeta informativa, los policías ingresaron al inmueble con autorización de la denunciante y fueron agredidos por el hombre señalado, quien después se suicidó dentro de una habitación.