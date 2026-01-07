Alistan renovación integral de la Línea 3 del Metro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que en “próximos días” se dará el arranque del proyecto de renovación integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con una inversión estimada de 41 mil 79 millones de pesos, en una de las rutas más utilizadas de la red, que atiende a más de un millón de personas al día.

El plan contempla la sustitución total de infraestructura, sistemas eléctricos, señalización y trenes, así como el inicio de trabajos preparatorios en cocheras, talleres y la estación Universidad, sin afectaciones inmediatas al servicio. Para esta primera etapa, el presupuesto destinado es de 5 mil millones de pesos, derivados del presupuesto asignado al gigante naranja este 2026, que es de 25 mil millones de pesos.

El anuncio se realizó con un calendario condicionado por el Mundial de futbol 2026, ya que Brugada informó que la intervención de mayor escala en la línea comenzará a mitad del año, después del torneo, con el argumento de reducir impactos en la movilidad durante el evento internacional. Antes de esa etapa, se ejecutarán labores que no implican cierres de estaciones ni suspensión de operaciones.

“Esta obra arrancará en los próximos días, con la estación Universidad; con la intervención de los garages, talleres y estacionamientos necesarios, para arrancar toda la obra. Y toda la obra ya después, iniciará a mitad del año, después del Mundial. Pero iniciaremos ya con estas tareas”, declaró Brugada este 7 de enero en conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento

Ahí, recordó que la Línea 3, inaugurada en los años setenta, presenta deterioro estructural y tecnológico asociado a más de cinco décadas de operación, incluidos hundimientos que obligan a disminuir la velocidad de los trenes en distintos tramos.

Señaló que el proyecto implica “renovar por completo toda la línea”, con el objetivo de garantizar su operación por al menos otros 50 años.

De acuerdo con la información oficial, la obra permitirá incrementar en 30% la capacidad de transporte, reducir los intervalos de paso a menos de dos minutos y disminuir en 35% el consumo de energía. El proyecto incluye la remodelación integral de las 21 estaciones, la renovación de vías, túneles y sistemas electromecánicos, así como la adquisición de 45 trenes nuevos.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que la Línea 3 es la que concentra el mayor número de interconexiones del sistema, con siete enlaces a otras líneas del Metro y 13 conexiones con Metrobús y rutas de la Red de Transporte de Pasajeros. Indicó que el plan de ejecución prioriza mantener la operación durante la mayor parte de la obra y aplicar tecnología especializada para reducir tiempos de intervención y cierres parciales.

García Nieto precisó que uno de los ejes centrales de la renovación será la sustitución del sistema de control de trenes por un CBTC de última generación, además de la modernización de subestaciones eléctricas, centros de control, cámaras de videovigilancia y sistemas de comunicación, con el objetivo de mejorar la regularidad y seguridad del servicio.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, expuso que actualmente la Línea 3 opera con 40 trenes en hora pico, varios con más de 47 años de servicio, y enfrenta fallas recurrentes en puertas, tracción y sistemas de energía. Detalló que en tramos como Indios Verdes–Potrero, los trenes circulan a velocidades de hasta ocho kilómetros por hora debido a hundimientos, lo que afecta los tiempos de traslado.

Rubalcava señaló que la renovación total permitirá sustituir durmientes, balasto y sistemas de señalización, así como reemplazar infraestructura basada en cable de cobre por fibra óptica, con el fin de reducir fallas operativas y mejorar la seguridad.

En materia financiera, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que el proyecto cuenta con un costo paramétrico validado de 41 mil 79 millones de pesos y que el presupuesto aprobado para el Metro en 2026 es de 25 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil millones se destinarán al inicio de la intervención en la Línea 3.

Añadió que el proceso de concurso se prevé para finales de enero y que las bases serán públicas una vez formalizado el esquema de contratación.