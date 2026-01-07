Ante diplomÃ¡ticos, Brugada presume reducciÃ³n de 13% en la incidencia delictiva

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informÃ³ ante representantes del cuerpo diplomÃ¡tico que su administraciÃ³n registra una reducciÃ³n de 13% en la incidencia delictiva en un aÃ±o, cuenta con 90 mil elementos de seguridad, incorporÃ³ 3 mil 500 patrullas y opera un sistema de 135 mil videocÃ¡maras, como parte del contexto general de preparaciÃ³n de la capital rumbo al Mundial de Futbol 2026?

De acuerdo con el boletÃ­n oficial, la mandataria local tambiÃ©n seÃ±alÃ³ que la Ciudad de MÃ©xico mantiene finanzas sanas y se ubica como la sÃ©ptima economÃ­a del continente americano, lo que ha permitido la renovaciÃ³n de infraestructura pÃºblica, la creaciÃ³n de espacios pÃºblicos y la modernizaciÃ³n del sistema de movilidad, incluido el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sin detallar quÃ© obras o acciones especÃ­ficas estÃ¡n vinculadas directamente con el Mundial?

En cuanto a actividades previstas, Brugada Molina indicÃ³ que se realizarÃ¡n festivales futboleros en el ZÃ³calo y en otros 50 puntos de la ciudad, se rehabilitan 500 canchas de futbol â€”300 por parte del gobierno capitalino y 200 a cargo de las alcaldÃ­asâ€” y se organizarÃ¡ un desfile mundialista de las culturas y los pueblos. TambiÃ©n mencionÃ³ la realizaciÃ³n de una clase masiva de futbol y una ola humana con el objetivo de romper rÃ©cords Guinness?

Las afirmaciones fueron realizadas durante la XXXVII ReuniÃ³n de Titulares de Embajadas y Consulados, celebrada del 5 al 7 de enero en la Ciudad de MÃ©xico, en la que la jefa de Gobierno participÃ³ junto al titular de la SecretarÃ­a de Relaciones Exteriores, Juan RamÃ³n de la Fuente RamÃ­rez, y ante representantes de la FIFA, asÃ­ como de los gobiernos de Jalisco y Nuevo LeÃ³n, Pablo Lemus Navarro y Samuel GarcÃ­a.?

En ese foro diplomÃ¡tico, Brugada planteÃ³ que el Mundial representa una oportunidad para proyectar a la Ciudad de MÃ©xico y al paÃ­s a nivel internacional y convocÃ³ a embajadoras, embajadores y cÃ³nsules a promover a la capital como sede del torneo, sin que en la informaciÃ³n oficial sobre el encuentro se presentarÃ¡n informes tÃ©cnicos, calendarios de obra, presupuestos o evaluaciones pÃºblicas sobre el estado de los preparativos especÃ­ficos para el Mundial de 2026.?