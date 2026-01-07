Ante diplomáticos, Brugada presumen reducción de 13% en la incidencia delictiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó ante representantes del cuerpo diplomático que su administración registra una reducción de 13% en la incidencia delictiva en un año, cuenta con 90 mil elementos de seguridad, incorporó 3 mil 500 patrullas y opera un sistema de 135 mil videocámaras, como parte del contexto general de preparación de la capital rumbo al Mundial de Futbol 2026?

De acuerdo con el boletín oficial, la mandataria local también señaló que la Ciudad de México mantiene finanzas sanas y se ubica como la séptima economía del continente americano, lo que ha permitido la renovación de infraestructura pública, la creación de espacios públicos y la modernización del sistema de movilidad, incluido el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sin detallar qué obras o acciones específicas están vinculadas directamente con el Mundial?

En cuanto a actividades previstas, Brugada Molina indicó que se realizarán festivales futboleros en el Zócalo y en otros 50 puntos de la ciudad, se rehabilitan 500 canchas de futbol —300 por parte del gobierno capitalino y 200 a cargo de las alcaldías— y se organizará un desfile mundialista de las culturas y los pueblos. También mencionó la realización de una clase masiva de futbol y una ola humana con el objetivo de romper récords Guinness?

Las afirmaciones fueron realizadas durante la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, celebrada del 5 al 7 de enero en la Ciudad de México, en la que la jefa de Gobierno participó junto al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, y ante representantes de la FIFA, así como de los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, Pablo Lemus Navarro y Samuel García.?

En ese foro diplomático, Brugada planteó que el Mundial representa una oportunidad para proyectar a la Ciudad de México y al país a nivel internacional y convocó a embajadoras, embajadores y cónsules a promover a la capital como sede del torneo, sin que en la información oficial sobre el encuentro se presentarán informes técnicos, calendarios de obra, presupuestos o evaluaciones públicas sobre el estado de los preparativos específicos para el Mundial de 2026.?