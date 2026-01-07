Excolaborador de Yasmín Esquivel es nuevo presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unanimidad la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) eligió como nuevo presidente a Andrés Aguilera Martínez, excoordinador de asesores de la ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Es hijo de Manuel Aguilera Gómez, expresidente del PRI en la Ciudad de México que en el año 2000 avaló la candidatura de Esquivel Mossa para diputada local por el tricolor, contienda que perdió.

Cuando Esquivel Mossa presidió el TJACDMX, Aguilera Martínez fue su coordinador de asesores.

Para el año 2022, luego de ser magistrado de Sala Ordinaria Especializada en materia de Responsabilidades de Servidores Públicos (Anticorrupción), Aguilera Martínez se incorporó como magistrado de Sala Superior.

En la ponencia que dejó en la Sala Anticorrupción, Antonio Padierna Luna, que entonces era secretario de acuerdos, quedó como encargado y para el año siguiente fue designado magistrado a propuesta de la entonces jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

Padierna Luna fue quien en el año 2015 operó en el Congreso capitalino la ratificación de la entonces magistrada Esquivel Mossa a partir de la cual llegó a presidir el TJACDMX.

Esta no es la primera vez que un allegado a Esquivel Mossa preside el Tribunal pues a su salida de dicha institución quedó como presidenta interina Estela Fuentes, cuya cercana relación con la ministra fue documentada por Proceso en la edición semanal número 2411.

En el año 2023 y pese a la oposición de una minoría de magistrados, Fuentes logró reelegirse como presidenta del TJACDMX, cargo que ahora concluye y en el que permanecerá Aguilera Martínez hasta el año 2028.