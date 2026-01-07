Gobierno de la CDMX no disputará predio del Refugio Franciscano: Brugada

La fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde, y la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, en conferencia de prensa por el operativo realizado en el Refugio Franciscano, por maltrato y crueldad animal, el miércoles 7 de enero de 2026. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la morenista Clara Brugada, estableció públicamente que no intervendrá ni tiene interés en la disputa por el predio donde operaba el Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa, y que su actuación se limita al rescate y resguardo temporal de los animales, en cumplimiento de una orden judicial y tras la documentación de condiciones de maltrato y crueldad animal por parte de autoridades capitalinas.

La postura fue fijada por la jefa de Gobierno durante una conferencia de último momento en la que subrayó: “La disputa de este predio es una situación entre particulares. El Gobierno de la Ciudad respetará la resolución judicial que se derive de los procesos jurídicos y administrativos”.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada reiteró que la actuación de su administración no modifica ni influye en los procesos legales relacionados con la posesión del inmueble, los cuales continuarán su curso entre las asociaciones involucradas.

De acuerdo con la información oficial, la intervención gubernamental se determinó derivado de una orden judicial y no como resultado del conflicto legal por el terreno. Brugada reiteró que la prioridad institucional ha sido, “desde el inicio”, el bienestar de los animales, por encima de cualquier interés patrimonial o administrativo sobre el inmueble.

También estuvo presente la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, quien informó que la investigación comenzó en diciembre de 2025, a partir de “múltiples” denuncias ciudadanas relacionadas con las condiciones de perros y gatos al interior del inmueble ubicado sobre la carretera México-Toluca.

Las inspecciones ministeriales, periciales y los dictámenes en medicina veterinaria forense derivaron en la solicitud y ejecución de una orden judicial de cateo y aseguramiento del lugar.

Como resultado del operativo y del análisis técnico, las autoridades realizaron un conteo preliminar de 936 animales, de los cuales 798 presentaban afectaciones compatibles con maltrato o crueldad animal, principalmente bajo modalidades de omisión y negligencia. Este grupo está integrado por 759 perros y 39 gatos.

Hasta el día previo al rescate, 20 animales se encontraban hospitalizados y 21 habían fallecido, todos fuera del inmueble.

Los dictámenes veterinarios documentaron hacinamiento severo, espacios insuficientes para la movilidad y el descanso, deficiencias en ventilación y luz natural, acumulación de heces y orina, presencia de fauna nociva, jaulas sin protección contra la intemperie y ausencia de atención médico-veterinaria oportuna.

También identificaron enfermedades sistémicas, lesiones avanzadas, tumores, secuelas neurológicas y uso de medicamentos caducados.

Ante estas condiciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) concluyó que los hechos encuadran en conductas de maltrato y crueldad animal y señaló que la investigación continuará para definir las imputaciones correspondientes y la eventual judicialización del caso.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, la fiscal precisó que no existen aún órdenes de aprehensión, pero que la carpeta de investigación sigue integrándose con la evidencia recabada.

“Hoy en día estamos avanzando en la investigación, documentándola para poder hacer las imputaciones correspondientes”, señaló Alcalde.

¿Qué sucederá con los animales rescatados?

Brugada compartió que el Gobierno de la Ciudad de México asumió el resguardo temporal de los animales, que están siendo trasladados de manera progresiva a espacios bajo responsabilidad gubernamental: la Brigada de Vigilancia Animal, el Hospital Veterinario de la Ciudad de México y un albergue canino ubicado en el Ajusco, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

La mandataria capitalina aseguró que los ejemplares con mayor deterioro de salud serán canalizados también a clínicas veterinarias privadas, de ser necesario.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que hasta el cierre de esta publicación no se reportan personas detenidas ni incidentes durante la diligencia.