Rescatan animales maltratados del Refugio Franciscano en Cuajimalpa

Aspectos del desalojo del Refugio Franciscano, esto luego de diversas denuncias por supuesto maltrato animal en dicho refugio. Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana de este 7 de enero, autoridades de la Ciudad de México iniciaron un operativo de retiro y resguardo de animales en el Refugio Franciscano para la Protección de Animales A.C., ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, derivado de una orden judicial y de peritajes oficiales que acreditaron presuntos actos de maltrato y crueldad animal.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). De acuerdo con información difundida en X por el titular de la SSC, Pablo Vázquez, alrededor de 200 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), Tránsito y Policía Metropolitana participaron en la diligencia.

Según comunicó la FGJCDMX, el operativo se sustentó en denuncias ciudadanas recibidas desde diciembre de 2025 por presunto maltrato y crueldad animal, así como en dictámenes periciales que identificaron que al menos 798 de 936 animales localizados en el predio presentaban rasgos de maltrato. En otra evaluación, la fiscalía precisó que 759 perros y 39 gatos sufrían maltrato “en la modalidad de omisión y negligencia grave”.

El dictamen veterinario emitido el 17 de diciembre de 2025 por la FGJCDMX estableció que los animales se alimentaban con pan, incluso con chocolate, bebían agua sucia y vivían entre heces y orina. Los peritos también documentaron enfermedades como salmonella, E. coli, leptospira y rotavirus, además de desnutrición, obesidad, problemas dentales y la existencia de una fosa utilizada para sepultar animales fallecidos sin condiciones sanitarias.

Este 7 de enero, durante el ingreso de las autoridades al predio, activistas y trabajadores del refugio intentaron impedir la diligencia, lo que derivó en empujones y encapsulamientos.?

En el sitio, aproximadamente 13 personas se manifestaron contra la intervención, mientras que el despliegue policial fue de alrededor de 100 elementos equipados con cascos y escudos. Tras los enfrentamientos en los que se registraron empujones entre el cuerpo policial y los inconformes, los oficiales resguardaron los accesos, ingresaron en más de seis patrullas y una camioneta de la Fiscalía local, y utilizaron transportadoras para el retiro de los animales.

Mientras el operativo se desarrolló, en una conferencia de último momento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la administración capitalina asumirá el resguardo temporal de los animales. Señaló que la mayoría será trasladada a un albergue de la Secretaría del Medio Ambiente ubicado en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, mientras que los casos con condiciones de salud críticas serán llevados a la clínica veterinaria del gobierno capitalino y a establecimientos privados. La fiscal Bertha Alcalde indicó que 20 animales se encuentran hospitalizados y que 21 fallecieron, todos fuera del refugio.

El retiro de los animales ocurre en un contexto de conflicto legal por la posesión del predio, que desde 2009 enfrenta al Refugio Franciscano con la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama (FAH). El 11 de diciembre, el refugio obtuvo un amparo para recuperar el terreno de 10 mil metros cuadrados, sin embargo, se comenzaron a registrar protestas de activistas y animalistas que exigieron la intervención de las autoridades ante el presunto maltrato animal documentado en el predio.?

Sobre este litigio, Brugada declaró que se trata de un conflicto entre particulares y que su administración no tiene interés en la disputa, por lo que respetará la determinación judicial que se emita.

Durante la intervención de las autoridades, el refugio mantuvo actividad en sus redes sociales, solicitando apoyo ante lo que denunciaron como un “desalojo”.?

En paralelo, animalistas realizaron un bloqueo en Paseo de la Reforma para exigir la restitución de la posesión del predio a la Fundación Antonio Haghenbeck y la continuidad en el resguardo, alimentación y atención médica de los animales retirados.

El rescate fue anunciado como progresivo y, hasta el cierre de esta información, persistía la tensión en las inmediaciones del refugio, con posturas encontradas entre colectivos animalistas respecto a la intervención de las autoridades.