Se intensifican frío y heladas en CDMX: alertas para la madrugada del jueves en estas alcaldías

Bajas temperaturas en la capital. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves en diversas alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre uno a seis grados Celsius y heladas, entre las 00:00 y las 08:00 horas del 8 de enero.

Se activó Alerta Naranja por pronóstico de frío en la demarcación Tlalpan.

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.

También se informó que se activó Alerta Amarilla en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Se pronostican ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, también entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.