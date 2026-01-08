Arranca preinscripción para el ciclo escolar 2026–2027 de la SEP en CDMX: este es el calendario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo martes 13 de enero comenzará el proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2026–2027 en los niveles de educación especial, preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia añadió que el proceso se realizará en línea, a través de la página oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), que dirige Luciano Concheiro Bórquez.

En un comunicado, detalló que, para segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y el primer ciclo en los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica, el proceso de preinscripción se realizará del 13 de enero al 27 de febrero de 2026.

Y dijo que, en el caso del primer grado de preescolar, los requisitos para la preinscripción podrán consultarse a partir del 13 de mayo de 2026, mientras que el proceso de registro se hará del 19 al 29 de mayo.

Fechas por apellido

La dependencia precisó que el proceso de preinscripción se realizará según la letra inicial del primer apellido y conforme a las siguientes fechas:

Del 13 al 15 de enero, letras A y B

El 16, 19 y 20 de enero, letra C

Del 21 al 23 de enero, letras D, E y F

Del 26 al 28 de enero, letra G

El 29 y 30 de enero, letras H, I, J y K

Del 3 al 5 de febrero, letra L

El 6, 9 y 10 de febrero, letra M

Del 11 al 13 de febrero, letras N, Ñ, O y P

Del 16 al 20 de febrero, letras Q, R, S y T

Del 23 al 27 de febrero, letras U, V, W, X, Y y Z

La autoridad aclaró que, si no se realizó el registro de preinscripción en el día sugerido según la letra inicial del primer apellido, las madres y padres de familia, así como las personas tutoras, podrán realizarlo “cualquier otro día dentro del periodo establecido en el calendario de la convocatoria”.

La convocatoria se puede consultar en la siguiente liga electrónica: www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/.

En caso de no realizar el registro en las fechas señaladas, la autoridad emitirá una nueva convocatoria para el periodo extemporáneo, según los lugares que queden disponibles, excepto de los Centros de Atención Múltiple (CAM).