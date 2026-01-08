Arrecia el frío en CDMX: alertas naranja y amarilla para el viernes en estas alcaldías

Capitalinos se protegen de las bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y la mañana del viernes en diversas alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 09 de enero.

Se activó Alerta Naranja por pronóstico de frío y helas en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.

Ahí se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del viernes

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por frío para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 a las 08:00 del 09 de enero.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.