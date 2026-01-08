Clima

Arrecia el frío en CDMX: alertas naranja y amarilla para la madrugada del viernes en estas alcaldías

Se pronostican bajas temperaturas y heladas entre las 00:00 y las 08:00 horas del 9 de enero. Atienda las siguientes recomendaciones
Nacional
jueves, 8 de enero de 2026 · 15:11

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y la mañana del viernes en diversas alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 09 de enero.

Se activó Alerta Naranja por pronóstico de frío y helas en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.

 

 

Ahí se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del viernes

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por frío para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

 

 

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 a las 08:00 del 09 de enero.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
  • Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

Clima frío CDMX

