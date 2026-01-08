Arrecia el frío en CDMX: alertas naranja y amarilla para la madrugada del viernes en estas alcaldías

Clima
Arrecia el frío en CDMX: alertas naranja y amarilla para la madrugada del viernes en estas alcaldíasSe pronostican bajas temperaturas y heladas entre las 00:00 y las 08:00 horas del 9 de enero. Atienda las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y la mañana del viernes en diversas alcaldías.
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 09 de enero.
Se activó Alerta Naranja por pronóstico de frío y helas en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.
?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 09/01/2026, en @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/CiTf71VfRv— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 8, 2026
Ahí se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del viernes
Asimismo, se activa Alerta Amarilla por frío para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 09/01/2026, en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LJkVnTcyAg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 8, 2026
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 a las 08:00 del 09 de enero.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
- Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.