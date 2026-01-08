Con bloqueo en avenida Tláhuac, exigen localización de Mitzy Nahomi a una semana de su desaparición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares y amigos de Mitzy Nahomi Hernández Barrera, joven de 19 años reportada como desaparecida desde el 2 de enero, realizaron este jueves 8 de enero un bloqueo vial sobre avenida Tláhuac, en la alcaldía Tláhuac, para exigir avances en la investigación y acciones para su localización.

La protesta se instaló en dirección al poniente, a la altura de las colonias Ojo de Agua y San Francisco Tlaltenco, donde los manifestantes cerraron la circulación en ambos sentidos, ante la falta de información concreta por parte de las autoridades ministeriales sobre el caso.

Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Mitzy Nahomi Hernández Barrera desapareció el viernes 2 de enero tras salir de su domicilio ubicado en la colonia Ampliación Selene, en la alcaldía Tláhuac. La joven, de 19 años de edad, fue vista por última vez luego de salir de su casa en las inmediaciones de la calle Circo Lomonósov.

La ficha oficial detalla que Mitzy mide 1.56 metros, es de sexo femenino y, como señas particulares, tiene un tatuaje de una flor con un corazón y la letra “A” cerca de la muñeca, así como una cicatriz por cesárea. El día de su desaparición vestía una chamarra color vino, pantalón de mezclilla oscuro, tenis negros y llevaba una bolsa de mano roja con azul de cuadros.

Durante el bloqueo, familiares de la joven señalaron a medios que, el día referido, ella salió a comer con uno de sus amigos y que posteriormente no regresó a su domicilio.?

De acuerdo con lo expresado por sus allegados, el acompañante indicó el lugar donde presuntamente la dejó y manifestó estar dispuesto a colaborar con la familia, además de mantenerse en comunicación con ellos.

Durante el bloqueo, los manifestantes exigieron a la Fiscalía capitalina avances en la investigación y acciones de búsqueda. Una familiar declaró: “Queremos que hagan su trabajo, eso es lo que queremos, porque nada más nos traen vuelta y vuelta, no hacen nada”.

Autoridades capitalinas ofrecieron a los familiares una reunión programada para las 13:00 horas en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Aunque los inconformes aceptaron el encuentro, advirtieron que el bloqueo se mantendría de manera indefinida en caso de no obtener información y acciones concretas para la localización de la joven.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su área de Orientación Vial, informó que la movilización provocó afectaciones al tránsito en la zona y recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas mientras continuaba la protesta.