Con retiro de ambulantes, Gobierno de la CDMX inicia el reordenamiento del Centro Histórico

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, en conferencia de prensa, el 7 de enero de 2026. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A partir del 7 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México inició el reordenamiento del comercio en vía pública en el Centro Histórico, lo que derivó en el retiro de comerciantes ambulantes de las principales calles y avenidas del primer cuadro de la capital, como parte de una primera etapa.

El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien sostuvo que la ausencia de comercio en vía pública en esa zona responde a un compromiso público previamente establecido por su gobierno para comenzar el reordenamiento del comercio instalado en calles y espacios públicos del Centro Histórico en esta fecha.

“Hoy las principales calles y avenidas del Centro Histórico están libres, en esta primera etapa del reordenamiento, y como lo hemos venido anunciando van a continuar. Es decir, a finales de enero regresará el comercio, pero ya con este programa de reordenamiento”, declaró la mandataria.

Las declaraciones se dieron durante una conferencia sobre el arranque de las obras de renovación de la Línea 3 del Metro, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. En ese contexto, Brugada señaló que el proceso de diálogo y negociación con los comerciantes en vía pública del Centro Histórico continúa.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, el reordenamiento del comercio en vía pública no es una medida concluida, sino un proceso en curso, cuyo objetivo es que quede totalmente implementado a mediados de 2026.

La mandataria afirmó que el retiro de los comerciantes ambulantes de las calles del Centro Histórico forma parte de los acuerdos alcanzados con este sector. “Vayan a darse una vueltecita. No tenemos comercio en vía pública. Son parte de los acuerdos que tenemos”, expresó.