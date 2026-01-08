Darán 50 mil pesos y créditos a locatarios del Mercado de Sonora por dejar de vender animales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el cese definitivo de la venta de animales vivos en el Mercado de Sonora, que entró en vigor el 1 de enero de 2026 por mandato judicial, el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Venustiano Carranza anunciaron una inversión pública de 10 millones de pesos, apoyos económicos directos de 50 mil pesos por locatario y esquemas de crédito de hasta 100 mil pesos, como parte del acuerdo político y administrativo que acompañó el cambio de giro de 84 locales.

El mercado, que durante décadas fue identificado por la venta y exhibición de animales vivos —actividad asociada a denuncias por maltrato, hacinamiento y falta de condiciones sanitarias—, dejó esa práctica tras un litigio que se prolongó durante ocho años, iniciado por una fundación pro animal a partir de la entrada en vigor de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, que prohíbe esa actividad en mercados públicos.

Este jueves 8 de enero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a dicho mercado, desde donde explicó por qué se otorgaron los apoyos económicos a los locatarios: “Es necesario apoyar a los locatarios porque era su forma de vida y porque, como se dijo acá, llevaban por herencia incluso estos negocios. Eso ya no se puede. No podemos seguirlo haciendo”.?

Frente a los comerciantes, señaló que, aunque la ley obliga a eliminar ese giro, el gobierno capitalino decidió acompañar el cumplimiento de la sentencia con recursos públicos para evitar que el cambio implicara la pérdida del sustento de los locatarios.

Brugada informó que cada locatario que dejó la venta de animales recibirá 50 mil pesos como apoyo directo, “para momentos como este tipo”, sin carácter de crédito.?

Además, anunció créditos de 50 mil pesos sin intereses y créditos de hasta 100 mil pesos con una tasa del 3%, administrados por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso). Precisó que los recursos deberán destinarse exclusivamente al fortalecimiento de los nuevos negocios y que el esquema incluye asesoría y seguimiento.

La jefa de Gobierno indicó que el anuncio se realiza después de que el mercado cumplió la ley y dejó de vender animales vivos, y sostuvo que lo ocurrido en el Mercado de Sonora establece un precedente para los mercados públicos de la ciudad, los cuales deberán garantizar espacios libres de venta, compra y exhibición de animales.

Inversión de 10 millones de pesos de la alcaldía?

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelin Parra, compartió que durante el litigio de ocho años, que derivó en la prohibición en la venta de animales, la demarcación defendió jurídicamente a los locatarios, argumentando derechos adquiridos sustentados en un reglamento de mercados vigente desde 1951.?

Señaló que, pese a esa defensa, la sentencia obligó a fijar como fecha límite el 31 de diciembre de 2025.

Parra afirmó que la decisión de no prolongar el litigio respondió a una “voluntad política” orientada a cumplir la ley y evitar una confrontación con los locatarios, por lo que aseguró que el cambio de giro se logró mediante diálogo y acompañamiento institucional, y no a través de una acción coercitiva: “Acá tampoco íbamos a aventarnos una pelea, una guerra con los locatarios, porque también son trabajadores”.?

Tras mencionar lo anterior, la alcaldesa anunció una inversión de 10 millones de pesos, a cargo de la alcaldía, que se destinará a la rehabilitación del mercado, con trabajos en fachada, techumbres, pasillos, instalaciones eléctricas y áreas comunes.?

Detalló que las nuevas cédulas de empadronamiento se entregaron en un plazo de tres días y que los nuevos giros autorizados incluyen accesorios y alimentos para mascotas, estética canina, herbolaria, artículos místicos y religiosos, artesanías, productos naturales, cerámica, jarcería, artículos para fiestas y alimentos preparados, entre otros.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, señaló que el proceso implicó reuniones entre la Secretaría de Gobierno, la alcaldía, la Secretaría de Desarrollo Económico y los locatarios. Afirmó que la eliminación de la venta de animales no respondió a un criterio discrecional, sino al cumplimiento de la Constitución federal, la Constitución de la Ciudad de México y la Ley de Protección y Bienestar Animal, cuyo artículo 25 prohíbe la venta de animales vivos en mercados públicos.