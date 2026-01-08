Morena se deslinda su vocera por decir que el narco es uno de los principales empleadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se deslindó de los comentarios de su vocera digital, Adriana Marín, quien durante una mesa de debate dijo que "el narcotráfico es uno de los principales y mayores empleadores a nivel nacional y que recluta a cerca de 160 mil a 186 mil personas".

Al respecto, el Grupo Parlamentario de Morena emitió un comunicado en el que se desmarcó de los dichos de su vocera, al destacar que “las declaraciones referidas fueron realizadas por la colaboradora a título personal (...) y no representan la opinión del grupo parlamentario ni de sus integrantes”.

Los comentarios se emitieron durante el programa “Razonados” del medio La Razón de México, en un debate sobre la Marcha de la Generación Z, el 19 de noviembre del 2025. En dicho programa, Adriana Marín fue presentada como integrante de comunicación digital del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino.

Más de un mes después, durante los primeros días de enero del 2026 —a pocos días de la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos y tras nuevos comentarios del presidente Donald Trump respecto a la situación del narcotráfico en México— fragmentos del video comenzaron a circular a través de X (antes Twitter) y TikTok, desatando críticas de los usuarios en contra de la joven, además de mensajes misóginos y amenazas directas.

De acuerdo con ONU Mujeres, los mensajes violentos en línea suelen ser utilizados para silenciar las voces de mujeres, especialmente aquellas con una alta presencia pública y digital en ciertos ámbitos como la política.

El Grupo Parlamentario de Morena en la CDMX condenó los ataques y expresó que se trata de una campaña emprendida en su contra. “Rechazamos enérgicamente estos ataques, amenazas y campañas de linchamiento mediático en contra de nuestra colaboradora”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el Grupo Parlamentario del partido refrendó su posición frente al narcotráfico como un fenómeno criminal “que se combate con la ley, la inteligencia y una política social que dispute su base de reclutamiento”. Y defendieron que “analizar las causas de un fenómeno complejo y actuar para transformarlas no implica justificación alguna”.

Por su parte, el partido de Morena a nivel nacional, liderado por Luisa Alcalde Luján, dijo en redes sociales que, con los pilares de la ley, inteligencia y una política social que atiende las causas, "el gobierno de México ha dado resultados como nunca".

¿Qué dijo la vocera de Morena, Adriana Marín?

La postura de la joven fue emitida en una transmisión de “Razonados”, en el que participaron promotores del movimiento de la “Generación Z”.

Los comentarios se emitieron después de que Adriana Marín argumentó que la protesta realizada a nivel nacional el 15 de noviembre del 2025, fue un movimiento convocado por la derecha, ante lo cual Luis Eduardo Vega Dulac, secretario general del Consejo Nacional de la Red Juvenil por México, cuestionó si las demandas del movimiento se podían encasillar en un espectro político.

- ¿Pedir paz seguridad y justicia es de derecha, de izquierda o de centro? Tú dime, cuestionó Luis Vega.

-Pedir, paz, seguridad y justicia me parece que es de izquierda- respondió Marín.

-Entonces, ahí tienes tu respuesta, remató Vega.

-No, es que ese es el problema... Confundir ideologías es un problema. ¿Pedir paz de qué forma?

-Que se acabe el pacto con el crimen organizado, nada más.

-El narcotráfico es uno de los principales y mayores empleadores a nivel nacional y recluta a cerca de 160 mil a 186 mil personas, y en realidad se necesitan 350 personas más a la semana para cubrir las personas que son detenidas o asesinadas.

-Entonces que siga el crimen organizado porque el gobierno no les puede dar empleo.

-No pongas palabras en mi boca. Me refiero a que es complejo atender la situación del narcotráfico, porque no solo tiene ayuda de Estados Unidos, sino que también porque genera empleo, que muchos privados y el Estado no se han encargado de generar. Entonces, ¿qué vas a hacer con todas esas personas que les prometieron dinero y fama que igualmente no tienen ningún tipo de esperanza, porque el sistema ha provocado que no tengan esperanza?

Narco es el quinto mayor empleador del país

Los datos mencionados por la vocera de Morena no son recientes. De hecho, fueron revelados en 2023 en un estudio realizado por el Complexity Science Hub de Viena y publicado por la revista Science.

De acuerdo con la publicación de Rafael Prieto-Curiel, Gian María Campdelli y Alejandro Hope, el narco es el quinto empleador de México, por detrás de las empresas Femsa, Walmart, Manpower y América Móvil.

La investigación creó un modelo matemático con el que calculó que el narcotráfico emplea entre 160 mil y 185 mil personas, y cada semana suman a 350 personas para reemplazar a quienes son arrestados o abatidos. Aproximadamente los cárteles reclutan anualmente a casi 19 mil personas, estimó.