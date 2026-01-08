Refugio Franciscano: trasladan 304 perros a albergue en el Ajusco, 371 a BVA y 200 esperan traslado

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras el aseguramiento del Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa, el Gobierno de la Ciudad de México asumió el resguardo de los animales rescatados del inmueble, de los cuales 304 perros fueron trasladados a un albergue en el Ajusco, 371 quedaron bajo custodia de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 200 permanecen aún en el propio refugio, en espera de ser trasladados.

Este 8 de enero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a las instalaciones de la Asociación Civil Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Doméstica del Medio Ambiente, en el Ajusco, desde donde informó:

“En este lugar se han instalado 304 perros; 371 están albergados en Brigada Animal y todavía hay alrededor de 200 en el refugio de Cuajimalpa”.

Brugada precisó que los animales se encuentran bajo protección directa del Gobierno de la Ciudad de México y recordó que su resguardo se realizó como resultado de una revisión e investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT).

Reiteró que su administración se limitó al rescate de los ejemplares y no intervendrá en la disputa legal por el terreno donde operaba el refugio:

“Insistimos, el predio en disputa es un predio en el que el Gobierno de la ciudad no va a intervenir. La resolución judicial será respetada. Pero sí estábamos obligados a intervenir”.

La mandataria indicó que en los espacios de resguardo se cuenta con alimentación, cuidadores y atención veterinaria, y que en las labores participan equipos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), la PAOT y la SSC.

En el evento, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, indicó que las evaluaciones veterinarias de los ejemplares continúan en curso y que permanecen bajo observación médica.

También señaló que la Fiscalía acreditó que en el lugar existía convivencia permanente con fauna nociva, lo que representaba un riesgo adicional para la salud y la vida de los perros.

El rescate del día previo

El pasado 8 de enero, autoridades capitalinas ejecutaron una orden judicial de cateo y aseguramiento en el inmueble donde operaba el Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa, como parte de una investigación iniciada en diciembre de 2025 por presunto maltrato y crueldad animal.

La diligencia, según el Gobierno de la CDXM, derivó de múltiples denuncias ciudadanas y fue sustentada en inspecciones ministeriales, periciales y dictámenes en medicina veterinaria forense.

Durante el operativo, las autoridades realizaron un conteo preliminar de 936 animales, de los cuales 798 presentaban afectaciones compatibles con maltrato o crueldad animal, por omisión y negligencia. El grupo estaba integrado por 759 perros y 39 gatos.

Tras la intervención, la actual administración informó que 20 animales se encontraban hospitalizados y 21 habían fallecido, todos fuera del inmueble.

Los dictámenes documentaron hacinamiento severo, espacios insuficientes para la movilidad y el descanso, deficiencias en ventilación y luz natural, acumulación de heces y orina, presencia de fauna nociva, jaulas sin protección contra la intemperie y ausencia de atención médico-veterinaria oportuna, así como enfermedades sistémicas, lesiones avanzadas, tumores, secuelas neurológicas y uso de medicamentos caducados.

Con base en estos hallazgos, la Fiscalía capitalina determinó que los hechos encuadran en conductas de maltrato y crueldad animal y mantiene abierta la carpeta de investigación para definir las imputaciones correspondientes.