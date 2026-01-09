Automovilista muere tras chocar contra muro del Tren Ligero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una persona que iba a bordo de un automóvil deportivo perdió la vida luego de impactarse contra el muro de contención del Tren Ligero de la Ciudad de México.

El siniestro ocurrió por la madrugada de este viernes sobre la Calzada de Tlalpan y el cruce con la Calle 4, entre las estaciones Registro Federal y Nezahualpilli del Tren Ligero, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los reportes, un Ford Camaro de color blanco con una franja negra que circulaba presuntamente a exceso de velocidad perdió el control y se estrelló contra el muro de contención del transporte público, además de que derribó un poste de concreto, quedando recargado sobre un árbol.

Alrededor de las 6:00 de la mañana, elementos de los Bomberos de la Ciudad de México recibieron un reporte sobre la volcadura de un vehículo en la colonia Espartaco, por lo que después arribaron al lugar para comenzar con las maniobras de rescate y el retiro de la unidad.

Publicación de Bomberos CDMX:

En seguimiento al reporte de volcadura en la colonia Espartaco, en @TlalpanAl, se informa que un automóvil particular se volcó sobre el muro de contención del tren ligero. Se procedió a colocarlo nuevamente en su posición normal.#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/gsUBjG9r9O — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) January 9, 2026

Debido al fuerte impacto, el automóvil terminó desecho en gran medida e incluso la cajuela se abrió, mientras que las dos personas que iban a bordo quedaron prensadas entre fierros.

El personal de emergencia confirmó que se trataba de dos hombres, el conductor de aproximadamente 25 años y el copiloto de 30, de los cuales uno ya no contaba con signos vitales y otro resultó herido, por lo que fue trasladado al Hospital General de Xoco.

Esta movilización generó un caso vial en la zona, bloqueando la intersección con División del Norte por varios minutos, así como afectaciones en el servicio del Tren Ligero, el cual solo estuvo disponible del tramo de Xochimilco hasta el Estadio Azteca.

Según información del Sistema Internacional de Atención a Desastres y Emergencias (Grupo SIADE), la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) activó un servicio provisional con 20 unidades que abarcaron la ruta de Estadio Azteca a Tasqueña.

Hasta el momento se desconocen las causas reales que provocaron el choque automovilístico. Sin embargo, se presume que las personas que viajaban en el vehículo se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Cifras de incidentes viales en Ciudad de México

Tan solo de enero a septiembre de 2025 se recibieron al C5 un total de 18 mil 878 reportes de incidente viales, lo que representaría una disminución del 1.7% respecto al mismo periodo en 2024, según la Secretaría de Movilidad (Semovi).

En este tercer reporte trimestral de la Semovi da a conocer los cruces que más han registrado siniestros, los cuales son: