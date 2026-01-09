Gianni Rueda de LeÃ³n IÃ±igo, nueva titular de la CoordinaciÃ³n General de AtenciÃ³n a VÃ­ctimas . Foto: @FiscaliaCDMX

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La fiscal general de la Ciudad de MÃ©xico, Bertha Alcalde LujÃ¡n, designÃ³ a Gianni Rueda de LeÃ³n IÃ±igo como nueva titular de la CoordinaciÃ³n General de AtenciÃ³n a VÃ­ctimas (CGAV), cargo que asumiÃ³ a partir del 6 de enero de 2026.

La designaciÃ³n ocurre en el Ã¡rea responsable de la atenciÃ³n a personas afectadas por delitos, una de las funciones operativas centrales de la FiscalÃ­a General de Justicia de la Ciudad de MÃ©xico (FGJCDMX) en materia de acceso a la justicia, acompaÃ±amiento procesal y reparaciÃ³n del daÃ±o.

SegÃºn el propio organismo, la CoordinaciÃ³n General de AtenciÃ³n a VÃ­ctimas es responsable de brindar atenciÃ³n integral y multidisciplinaria bajo un enfoque de derechos humanos.

Este 8 de enero, en una tarjeta informativa que se difundiÃ³ dos dÃ­as despuÃ©s del nombramiento, la FiscalÃ­a capitalina informÃ³ que Rueda de LeÃ³n IÃ±igo es doctora en PolÃ­tica Criminal y maestra en PrevenciÃ³n del Delito. Cuenta con certificaciones en tÃ©cnicas de conciliaciÃ³n laboral otorgadas por el Servicio Federal de MediaciÃ³n y ConciliaciÃ³n de Estados Unidos, asÃ­ como con una certificaciÃ³n de competencia laboral para la soluciÃ³n de conflictos individuales, emitida por la SecretarÃ­a de EducaciÃ³n PÃºblica (SEP).

El organismo resaltÃ³ que la funcionaria tiene mÃ¡s de 16 aÃ±os de experiencia en el Ã¡mbito de la procuraciÃ³n de justicia, sin embargo, en la trayectoria profesional que compartiÃ³ no se reportan antecedentes laborales en Ã¡reas de atenciÃ³n directa a vÃ­ctimas de delitos, pese a que ese serÃ¡ el Ã¡mbito de responsabilidad del cargo que ahora ocupa.

En cambio, el currÃ­culum enlistado por la FGJCDMX se concentra en cargos de carÃ¡cter administrativo, de capacitaciÃ³n y de asesorÃ­a tÃ©cnica.

Rueda de LeÃ³n IÃ±igo se desempeÃ±Ã³ como subprocuradora general de Asuntos ForÃ¡neos y de AsesorÃ­a y Apoyo TÃ©cnico en la ProcuradurÃ­a Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), instituciÃ³n dedicada a la defensa legal en materia laboral.

Posteriormente fue directora de CapacitaciÃ³n en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde, de acuerdo con el comunicado, impulsÃ³ mecanismos alternativos de soluciÃ³n de controversias y procesos de formaciÃ³n y certificaciÃ³n de mediadores federales.

TambiÃ©n colaborÃ³ en la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica (FGR) desde la DirecciÃ³n de NormalizaciÃ³n y CertificaciÃ³n de Competencias, Ã¡rea enfocada en la implementaciÃ³n del Sistema Procesal Penal Acusatorio y en la profesionalizaciÃ³n del personal ministerial, pericial y policial.