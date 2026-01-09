Gianni Rueda
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La fiscal general de la Ciudad de MÃ©xico, Bertha Alcalde LujÃ¡n, designÃ³ a Gianni Rueda de LeÃ³n IÃ±igo como nueva titular de la CoordinaciÃ³n General de AtenciÃ³n a VÃctimas (CGAV), cargo que asumiÃ³ a partir del 6 de enero de 2026.
La designaciÃ³n ocurre en el Ã¡rea responsable de la atenciÃ³n a personas afectadas por delitos, una de las funciones operativas centrales de la FiscalÃa General de Justicia de la Ciudad de MÃ©xico (FGJCDMX) en materia de acceso a la justicia, acompaÃ±amiento procesal y reparaciÃ³n del daÃ±o.
SegÃºn el propio organismo, la CoordinaciÃ³n General de AtenciÃ³n a VÃctimas es responsable de brindar atenciÃ³n integral y multidisciplinaria bajo un enfoque de derechos humanos.
Este 8 de enero, en una tarjeta informativa que se difundiÃ³ dos dÃas despuÃ©s del nombramiento, la FiscalÃa capitalina informÃ³ que Rueda de LeÃ³n IÃ±igo es doctora en PolÃtica Criminal y maestra en PrevenciÃ³n del Delito. Cuenta con certificaciones en tÃ©cnicas de conciliaciÃ³n laboral otorgadas por el Servicio Federal de MediaciÃ³n y ConciliaciÃ³n de Estados Unidos, asÃ como con una certificaciÃ³n de competencia laboral para la soluciÃ³n de conflictos individuales, emitida por la SecretarÃa de EducaciÃ³n PÃºblica (SEP).
El organismo resaltÃ³ que la funcionaria tiene mÃ¡s de 16 aÃ±os de experiencia en el Ã¡mbito de la procuraciÃ³n de justicia, sin embargo, en la trayectoria profesional que compartiÃ³ no se reportan antecedentes laborales en Ã¡reas de atenciÃ³n directa a vÃctimas de delitos, pese a que ese serÃ¡ el Ã¡mbito de responsabilidad del cargo que ahora ocupa.
En cambio, el currÃculum enlistado por la FGJCDMX se concentra en cargos de carÃ¡cter administrativo, de capacitaciÃ³n y de asesorÃa tÃ©cnica.
Rueda de LeÃ³n IÃ±igo se desempeÃ±Ã³ como subprocuradora general de Asuntos ForÃ¡neos y de AsesorÃa y Apoyo TÃ©cnico en la ProcuradurÃa Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), instituciÃ³n dedicada a la defensa legal en materia laboral.
Posteriormente fue directora de CapacitaciÃ³n en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde, de acuerdo con el comunicado, impulsÃ³ mecanismos alternativos de soluciÃ³n de controversias y procesos de formaciÃ³n y certificaciÃ³n de mediadores federales.
TambiÃ©n colaborÃ³ en la FiscalÃa General de la RepÃºblica (FGR) desde la DirecciÃ³n de NormalizaciÃ³n y CertificaciÃ³n de Competencias, Ã¡rea enfocada en la implementaciÃ³n del Sistema Procesal Penal Acusatorio y en la profesionalizaciÃ³n del personal ministerial, pericial y policial.