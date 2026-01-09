Explosión por acumulación de gas en Paseos de Taxqueña, Coyoacán, deja al menos cinco heridos

Explosión en departamento en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, CDMX. Foto: X: @Vivienda_CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una fuerte explosión, presuntamente causada por una acumulación de gas LP, sacudió esta mañana un edificio residencial en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, al sur de la capital mexicana, dejando al menos cinco personas lesionadas y daños estructurales en varios inmuebles aledaños.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:15 horas en el cruce de Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, donde la detonación afectó principalmente el tercer piso de un departamento, de acuerdo con relatos de testigos que describieron cómo "voló" parte de la estructura.

La onda expansiva alcanzó al menos siete edificios cercanos, rompiendo ventanas y fachadas, lo que obligó a la evacuación preventiva de aproximadamente 2 mil 500 personas de unos 280 departamentos en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, la explosión se originó por una fuga en un tanque estacionario de gas, aunque las autoridades continúan investigando las causas exactas.

Entre los heridos, dos se reportan en estado grave y fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que otros tres recibieron atención en el lugar por parte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Hasta el momento, no se han confirmado fallecidos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, encabezada por Myriam Urzúa, confirmó que los servicios de emergencia, incluyendo Bomberos y personal de la alcaldía Coyoacán, se encuentran trabajando en el sitio para evaluar riesgos estructurales y asegurar la zona.

"Continúa labor de servicios de emergencia en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, col. Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán por explosión en departamento", informó la SGIRPC a través de sus canales oficiales.



El jefe de Bomberos de la CDMX detalló que se realizó una revisión exhaustiva del edificio afectado y los colindantes para descartar fugas adicionales o colapsos inminentes.

Atendemos deflagración por acumulación de gas en un departamento ubicado en Paseos de Taxqueña, Alcaldía Coyoacán. La onda explansiva dañó 7 edificios. Se evacuaron 2,500 personas de 280 departamentos para evitar riesgos. #AlMomento tres departamentos presentan daño estructural.… pic.twitter.com/JjvMsWiTwW — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 9, 2026

Las autoridades han enfatizado la importancia de mantener protocolos de seguridad en instalaciones de gas, recordando incidentes similares en la capital en años recientes.