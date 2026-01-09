CDMX

Sábado frío en la CDMX: activan alertas naranja y amarilla en seis alcaldías

Se pronosticaron temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.
viernes, 9 de enero de 2026 · 20:14

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que se activa la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 10 de enero en la demarcación: Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 10 de enero en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 horas a las 08:00.

 

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
  • Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

