Sábado frío en la CDMX: activan alertas naranja y amarilla en seis alcaldías

CDMX
Sábado frío en la CDMX: activan alertas naranja y amarilla en seis alcaldíasSe pronosticaron temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que se activa la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 10 de enero en la demarcación: Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.
?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 10/01/2026 en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/JCdBrRJRjz— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026
Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 10 de enero en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 horas a las 08:00.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 10/01/2026, en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/uYfeGs4vcn— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.
- Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.