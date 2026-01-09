Sábado frío en la CDMX: activan alertas naranja y amarilla en seis alcaldías

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que se activa la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 10 de enero en la demarcación: Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.

?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 10/01/2026 en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/JCdBrRJRjz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 10 de enero en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 horas a las 08:00.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.

Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.