Vigilarán que venta de animales en Mercado de Sonora no continúe clandestinamente: advierte Brugada

La jefa de Gobierno capitalino, Clara de Brugada en el Mercado de Sonora en la CDMX. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A una semana de que entró en vigor la prohibición de la venta de animales vivos en el Mercado de Sonora, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que su administración vigilará que esa actividad no continúe de manera clandestina y advirtió que cualquier denuncia derivará en la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Durante un acto público en el mercado, Brugada recordó que la venta de animales en mercados está prohibida por la Constitución de la Ciudad de México y por la Ley de Protección y Bienestar Animal: “Eso ya no se puede, no podemos seguirlo haciendo, entonces los mercados deben convertirse en espacios en los que se cumpla la ley”.

La mandataria capitalina refirió que existen señalamientos de que los animales podrían seguir siendo comercializados mediante contactos directos con alguno de los 84 locatarios que anteriormente se dedicaban a ese giro en el Mercado de Sonora, a pesar de que desde el 1 de enero de 2026 entró en vigor la prohibición definitiva de la venta de animales vivos en mercados públicos.

Recordó que dicho recinto comercial ha sido históricamente identificado por la venta y exhibición de animales en condiciones que derivaron en denuncias por hacinamiento, maltrato y falta de control sanitario.

Ante ese escenario, sostuvo: “Les pedimos a todas y todos que no se haga esta práctica porque ante cualquier denuncia, pues entonces ya no es que cambien el giro, sino aquí ya está penado y eso va a significar el actuar de la Fiscalía para enfrentar estos casos”.

Brugada precisó que la prohibición no se limita a ese mercado y pidió a la alcaldía Venustiano Carranza, a cargo de la morenista Evelin Parra, apoyo para establecer vigilancia permanente: “Si esto se hizo en el mercado de Sonora, en ningún otro mercado se tiene que hacer”.

También señaló que el gobierno capitalino acompañó el cumplimiento de la ley con apoyos económicos directos de 50 mil pesos por locatario, así como con créditos de entre 50 mil y 100 mil pesos, estos últimos administrados por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso).

De manera paralela, la alcaldía Venustiano Carranza anunció una inversión pública de 10 millones de pesos para la rehabilitación del Mercado de Sonora.

En su mensaje, Brugada subrayó que ese respaldo institucional se otorgó para facilitar el cambio de giro, pero que no implica tolerancia a la venta clandestina de animales ni a prácticas ilegales.