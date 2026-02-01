Alerta frío CDMX: heladas en seis alcaldías y frío intenso en las demás este lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frío intenso continúa atacando a toda la Ciudad de México durante el puente.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan Alertas Naranja y Amarilla en todas las alcaldías para las primeras horas del lunes.

La Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas se activó para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del 2 de febrero.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 02/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Asimismo, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.