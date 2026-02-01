Alerta frío CDMX: heladas en seis alcaldías y frío intenso en las demás este lunes

Clima
Alerta frío CDMX: heladas en seis alcaldías y frío intenso en las demás este lunesActivan alertas naranja y amarilla por temperaturas de entre 1 y 6 grados en la madrugada y amanecer del 2 de febrero. Atienda las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frío intenso continúa atacando a toda la Ciudad de México durante el puente.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan Alertas Naranja y Amarilla en todas las alcaldías para las primeras horas del lunes.
La Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas se activó para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del 2 de febrero.
Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 02/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 1, 2026
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas… pic.twitter.com/0khutxck6B
Asimismo, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.