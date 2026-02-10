Activarán la alerta sísmica este miércoles 18 por simulacro en CDMX y Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, convocó a la población a participar en el primer Simulacro Metropolitano que se realizará el 18 de febrero a las 11:00 horas, el cual por primera vez se efectuará de manera coordinada entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Durante el simulacro se activará la alerta sísmica a través de los altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo y Contacto Ciudadano (C5), así como por radio, televisión y teléfonos celulares. La hipótesis será un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a una profundidad de 12 kilómetros.

Este 10 de febrero, en conferencia, Brugada señaló: “Es la primera vez que nos coordinamos con el Estado de México para tener un simulacro metropolitano y lo hacemos porque, como siempre decimos, cada vez más la Ciudad de México es parte de una gran metrópolis, y aquí en esta metrópolis atraviesan millones de personas del Estado de México y también de la Ciudad de México que van al Estado”.

La mandataria indicó que el ejercicio permitirá instalar el Comité de Emergencia y los Consejos de Protección Civil en cada una de las 16 alcaldías, además de realizar evaluación de daños mediante el C5 y sobrevuelos del agrupamiento Cóndores.

Como parte de la organización, mil 17 servidores públicos recorrerán los cuadrantes en que está dividida la ciudad para promover la participación vecinal. Hasta el momento se han registrado 13 mil 896 inmuebles.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, informó que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) activará la alerta y el C5 la difundirá mediante 13 mil 992 altavoces ubicados en espacios públicos y privados.

Durante el simulacro se desarrollará un escenario hipotético de colapso estructural en el cruce de Hidalgo y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde brigadas realizarán búsqueda, localización, estabilización y extracción de víctimas.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz, agregó que también se enviará alerta a teléfonos celulares como mecanismo complementario.

Autoridades del Estado de México informaron que la alerta sísmica se activará en toda la entidad y se instalará el Comité de Atención a Emergencias en el C5 estatal, además de desplegar aeronaves del agrupamiento Relámpago.

El simulacro del 18 de febrero será el primero de tres ejercicios previstos en 2026; el segundo se realizará el 6 de mayo y el tercero el 19 de septiembre. Brugada Molina afirmó que estos ejercicios forman parte de una política pública de cuidados para evaluar la respuesta institucional ante escenarios de riesgo.