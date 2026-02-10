Brugada aclara: Parque Bicentenario no será estadio de futbol para el Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que su administración no autorizará que el Parque Bicentenario sea utilizado para construir un proyecto “que no sea cultural” y negó que ese espacio público vaya a destinarse a un estadio de futbol para el equipo Cruz Azul, luego de la difusión de versiones sobre esa posibilidad.

En conferencia, Brugada afirmó:

“Como tal, sería un error aceptar otro proyecto que invada estos usos y que combata lo que hay como un gran espacio público en el Parque Bicentenario. Entonces: Parque Bicentenario, es mentira que va a ser destinado para algún otro proyecto”.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de que el Cruz Azul pueda hacer uso del espacio y consideró “importante” que el equipo busque construir un estadio en la capital mexicana:

“Ellos deberán presentar las diversas propuestas al gobierno de la ciudad, las cuales deberán analizarse y se tomará en cuenta que no afecten el equipamiento de la capital del país”.

La morenista sostuvo que el parque “está en manos del Gobierno Federal para que siga siendo utilizado en gran parte para la población y con un contenido de convivencia, de recreación y de cultura”.

“El parque Bicentenario, el día de hoy, después del lamentable accidente que hubo allí, está en manos del Gobierno Federal para que siga siendo utilizado en gran parte para la población y con un contenido de convivencia, de recreación y de cultura”, añadió Brugada, quien se refirió a la tragedia que tuvo lugar en el parque el 5 de abril de 2025, durante el festival AXE Ceremonia, cuando una estructura metálica no autorizada colapsó debido a ráfagas de viento y una mala instalación, provocando el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, dos fotógrafos que cubrían el evento.

La jefa de Gobierno agregó que, por tratarse de “una gran área verde” y “un espacio cultural”, su administración no autorizará “ningún proyecto que no se enfoque a la promoción y difusión de la cultura, el arte, el entretenimiento y que sirva en beneficio de la población”.