Brugada pide a medios omitir el nombre de alcaldías que registran más contagios de sarampión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a los medios no encabezar notas con el nombre de alcaldías con más contagios de sarampión y “manejar con mucho cuidado” esa información, lo que representa la segunda vez en menos de dos semanas que fija públicamente criterios sobre la cobertura periodística, tras sus declaraciones del 3 y 4 de febrero sobre la “nota roja” y su papel en la percepción de inseguridad.

La mandataria cortó la divulgación de datos de casos de sarampión por alcaldía, pero se alcanzó a conocer que Gustavo A. Madero concentra 21.2% de los contagios confirmados en la ciudad; Álvaro Obregón, 19.0%; Cuauhtémoc, 9.8%; y Miguel Hidalgo, 7.6%.

El planteamiento ocurrió este 10 de febrero en conferencia, cuando la secretaria de Salud, Nadine Gasman, intentaba dar datos sobre la cantidad de casos registrados por alcaldía.

Apenas comenzó a introducir el desglose y Brugada la interrumpió: “Perdón tantito, pero no estigmaticemos, o sea, se va a dar esta información, pero creo que no se vale que si una alcaldía tiene más, entonces podamos encabezar notas diciendo tal alcaldía, porque es muy sensible esta información y puede generar incluso rechazo a las personas que son de las alcaldías”.

Frente a reporteros y camarógrafos, la morenista dijo: “Con mucho cuidado yo les pido que manejemos la información, ¿sí? Advierto para que al rato no... Bueno”.

Gasman continuó y enumeró las demarcaciones con más casos, con cifras puntuales: Gustavo A. Madero, 39; Álvaro Obregón, 35; Cuauhtémoc, 18; Miguel Hidalgo, 14.

Entonces, Brugada volvió a interrumpir para acotar el nivel de detalle que, dijo, se difundirá a partir de ese momento: “No, no, yo creo que hasta ahí está bien la información y con mucho gusto estamos dando esta información, como vemos, también no es mucho lo que ahorita tenemos por alcaldía, pero no queremos que sea más y sí, se informará en términos generales, digamos, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, pero no por cada alcaldía”.

En el mismo intercambio, la mandataria sostuvo que la ciudad enfrenta “una situación manejable” y vinculó las cifras con el despliegue territorial en esas zonas: “Estamos también con las brigadas casa por casa en estas alcaldías; son en las que estamos ahorita destinando la mayor parte de las brigadas territoriales”.

E insistió en el tipo de mensaje que, a su juicio, debe acompañar la difusión oficial: “Yo quisiera decirles con respecto a la vacunación que no tenemos que manejar algún discurso que pueda excluir a la población; yo les recomiendo mucho esto, decirles que estamos trabajando para que toda la población se atienda”.

Al cierre de esta publicación, la Ciudad de México acumula 184 casos confirmados de sarampión. A nivel nacional, el informe de la Secretaría de Salud federal con corte al 9 de febrero de 2026 reporta 2 mil 467 contagios en lo que va del año.

Brugada y su relación con los medios de comunicación

La intervención de este 10 de febrero se suma a las declaraciones que la jefa de Gobierno realizó la semana previa, cuando, el 3 de febrero, en una conferencia sobre resultados económicos 2025, fue cuestionada por el aumento en la percepción de inseguridad reportado por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En respuesta, la dirigente local pidió a la prensa “bajarle a la nota roja” y atribuyó a la cobertura de hechos delictivos un impacto directo en esa percepción: “Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad, las denuncias y cómo vamos”.

También sostuvo que, según la propia encuesta, más del 60% de las personas entrevistadas dijo enterarse de la situación de seguridad pública a través de noticieros de televisión, y afirmó: “Si estas preguntas que hace la encuesta del INEGI se hacen en un ambiente en donde todos los días los medios de comunicación hablan sobre los temas de inseguridad, la percepción que se genera en la ciudadanía, pues es esa”.

El 4 de febrero, desde el embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco, Brugada rechazó que hubiera planteado un “pacto de silencio” o censura y acusó a “algunos” medios de difundir información falsa: “Son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación”.

Aseguró que en la Ciudad de México “hay plenas libertades y derechos” y que “no hay censura ni persecución por ejercer la labor periodística”, aunque sostuvo que “lo que no es legítimo es mentir, es desinformar” y preguntó: “¿Qué hay detrás de esto que repitieron al unísono varios medios de comunicación?”.

En ese mismo posicionamiento, la jefa de Gobierno planteó abrir un diálogo sobre la relación prensa-gobierno y la ética periodística: “Sí necesitamos un diálogo, necesitamos un diálogo abierto sobre la función social de los medios de comunicación, sobre la ética periodística y también sobre la relación entre los medios y el gobierno”, e invitó a especialistas, académicos y organismos de la sociedad civil.