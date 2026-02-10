Brugada rechaza privatización del Parque Lira y buscará diálogo con Tabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de una protesta vecinal contra la privatización del Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que dialogará con el alcalde de oposición, Mauricio Tabe, para evitar la exclusión del uso del espacio público con la instalación del espectáculo “Alicia en el País de las Maravillas: experiencia inmersiva”.

Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria morenista afirmó: “Voy a hablar con el alcalde Mauricio Tabe, porque considero que no debemos privatizar un espacio público”.

Entonces puso sobre la mesa la propuesta de que la empresa promotora pueda realizar el proyecto en otros lugares: “Se puede dar alternativa a los privados, de otra manera, en otros espacios. Pero no en un espacio público como es el Parque Lira”.

Agregó: “Por supuesto que no estoy de acuerdo en que se privatice el espacio público desde las alcaldías”.

El posicionamiento de la jefa de Gobierno se dio mientras habitantes de la demarcación bloquearon desde el 9 de febrero último y por más de 24 horas ambos sentidos de avenida Parque Lira y Eje Vial 3 Sur para protestar por el acordonamiento del parque con vallas metálicas y la presencia de personal de seguridad contratado para un evento privado, lo que —según denunciaron— les impide el acceso habitual.

Los inconformes advirtieron que mantendrán la movilización hasta que se garantice la apertura del espacio.

Durante la protesta portaron carteles con consignas como “El parque no se vende, se ama y se defiende” y “¡Fuera Tabe y sus acarreados!”.

“De ninguna manera se trata de una privatización”: Tabe

Tras las declaraciones de Brugada y la protesta, la cuenta oficial de la demarcación en X publicó un comunicado en el que defendió que la experiencia cultural inmersiva “Alicia en el país de las maravillas” en el Parque Lira se realiza mediante una colaboración con la iniciativa privada que permitirá invertir 4.1 millones de pesos en la rehabilitación del parque, con mejoras en iluminación, áreas verdes y mantenimiento general, sin costo para el erario.

Señaló que el esquema es similar al utilizado por el Gobierno de la Ciudad de México con el espectáculo “Light Cycles” en el Bosque de Chapultepec y sostuvo que “de ninguna manera se trata de una privatización, sino de un rescate con inversión privada”.

La demarcación indicó que gran parte del parque permanecerá abierta al público sin restricciones, incluyendo el área de juegos infantiles, el skate park, el Deportivo Parque Lira, el Faro del Saber, la Biblioteca Carlos Chávez y los CENDIS El Chorrito y Parque Lira.

También recordó que habitantes de colonias aledañas como San Miguel Chapultepec, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, Observatorio y Tacubaya tendrán acceso gratuito al espectáculo como beneficio directo.

Y aseguró que ha sostenido mesas de diálogo y que se garantizará la protección de la flora y fauna mediante protocolos específicos de cuidado y seguimiento.

Sobre el bloqueo en avenida Parque Lira, indicó que desde la noche del 9 de febrero se alcanzaron acuerdos con la mayoría de los manifestantes para liberar la vialidad, aunque un grupo minoritario decidió mantener la protesta pese a los acuerdos.

¿Qué pasó en Parque Lira?

El conflicto se originó después de que el 3 de febrero Tabe anunciara públicamente, a través de su cuenta oficial en X y acompañado por un video junto al director creativo de la empresa LETSGO, Felype de Lima, que el Parque Lira sería sede de “Alicia en el País de las Maravillas: experiencia inmersiva”, evento que permanecería durante seis meses dentro del espacio.

En publicaciones posteriores, el alcalde aseguró que el proyecto contemplaba inversión para mantenimiento integral del parque durante un año, mejoras en luminarias, andadores e infraestructura, cuidado de flora, fauna y patrimonio histórico, así como acceso gratuito para vecinos de colonias cercanas.

Un día después comenzó la polémica: el diputado local morenista Víctor Hugo Romo acusó al alcalde de privatizar el parque y señaló que funcionarios de la propia alcaldía reconocieron en una reunión vecinal que los permisos para el evento se encontraban “en trámite” pese a que el montaje ya estaba en marcha. También sostuvo que los boletos ya se encontraban a la venta y que la instalación implicaría limitar el acceso libre al área verde.