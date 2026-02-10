Una niña de 14 meses muere por sarampión en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) confirmó una defunción por sarampión correspondiente a una niña de 14 meses ocurrida en diciembre de 2025, cuya causa fue validada tras concluir el proceso epidemiológico por la Dirección General de Epidemiología, en un contexto en el que la capital acumula 184 casos confirmados, de los cuales 140 permanecen activos.

Ante ese escenario, este 10 de febrero la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el reforzamiento de la estrategia de vacunación con 124 puntos fijos y el despliegue de 300 brigadas territoriales, además de garantizar disponibilidad suficiente de biológicos.

“Todavía tenemos en la ciudad una situación manejable y por eso estamos destinando la mayor parte de las brigadas territoriales a estas zonas, para actuar de manera oportuna”, afirmó.

Los puntos de vacunación se ubican en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y espacios públicos como parques y mercados, se actualizan constantemente y pueden consultarse mediante un código QR oficial o a través de Locatel.

Algunos módulos operan hasta las 23:00 horas para ampliar el acceso y como parte del reforzamiento territorial, también opera un puesto permanente de vacunación en el Zócalo capitalino, con atención cotidiana hasta las 14:00 horas.

Además, a estas sedes se suman brigadas que realizan vacunación casa por casa y cercos epidemiológicos, principalmente en las alcaldías con mayor concentración de contagios.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, detalló que 39 casos se concentran en Gustavo A. Madero, 35 en Álvaro Obregón, 18 en Cuauhtémoc y 14 en Miguel Hidalgo. Precisó además que 156 contagios corresponden a residentes de la Ciudad de México y alrededor del 15% a personas del Estado de México diagnosticadas en la capital, reflejo de la movilidad metropolitana.

De agosto de 2025 a la fecha se han aplicado 923 mil dosis contra sarampión y solo durante el domingo y lunes recientes se colocaron 38 mil vacunas, según la información del Gobierno local.

La jefa de Gobierno indicó que, pese a ajustes logísticos iniciales, los módulos visibles cuentan con personal y biológicos y el número de brigadas continuará incrementándose.

La estrategia prioriza completar esquemas en niñas y niños e invita a vacunarse a personas de 10 a 49 años; quienes tienen más de 50 años no requieren vacuna por contar con inmunidad. Además, esta semana llegarán más dosis enviadas por la Federación.

El cubrebocas no será necesario: Gasman

Nadine Gasman señaló que el año pasado se realizó un barrido en escuelas para revisar cartillas y vacunar a estudiantes y personal educativo, por lo que no se considera necesario el uso generalizado de cubrebocas, aunque recomendó que personas con síntomas respiratorios lo utilicen y acudan a valoración médica.

Al respecto, Brugada sostuvo que el sarampión no es exclusivo de la infancia y advirtió: “Tenemos muertes por sarampión en personas adultas en el país, por eso es fundamental que tomemos conciencia de que la vacunación nos ayuda a enfrentar cualquier brote”.

La mandataria atribuyó el incremento de casos a la introducción del virus desde el extranjero y anunció que solicitará a instancias federales y a organismos internacionales, como la FIFA, reforzar la vacunación de cara al Mundial de Futbol.

“Es un evento internacional muy importante y tenemos que cuidarnos todos; proteger a quienes vienen y protegernos como comunidad”, dijo.