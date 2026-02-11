Alerta: así operan los fraudes digitales en el Día del Amor y la Amistad

San Valentín. No todo es amor. Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El aumento de compras en línea por el “Día del Amor y la Amistad” activó alertas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por fraudes digitales asociados a la venta de regalos y servicios promocionados en internet y redes sociales.

La advertencia fue emitida por la Unidad de la Policía Cibernética, que ubicó como principal mecanismo de engaño la creación de páginas de comercio falsas y perfiles apócrifos que simulan tiendas o servicios de entrega.

En esos espacios se publican promociones de flores, chocolates o experiencias románticas con entrega garantizada para la fecha.

Según la SSC, las víctimas son dirigidas a realizar pagos adelantados o a proporcionar datos bancarios y personales. Tras la operación, los productos no son entregados y la información puede utilizarse para cargos no autorizados o robo de identidad.

La dependencia identificó un patrón específico: mensajes enviados por aplicaciones de mensajería y redes sociales que ofrecen envíos de última hora con descuentos. El seguimiento de estos casos mostró que los pagos efectuados en plataformas no verificadas derivaron en pedidos inexistentes y uso indebido de tarjetas bancarias.

También detectó que el fraude no se limita a objetos físicos, pues se ofertan suscripciones digitales, tarjetas electrónicas de regalo y boletos para eventos con apariencia profesional, acompañados de logotipos, testimonios y comentarios manipulados para generar confianza.

Otro elemento recurrente es la presión directa al usuario mediante mensajes de disponibilidad limitada o supuestas últimas piezas, mecanismo de ingeniería social que busca acelerar decisiones de compra.

Recomendaciones

Ante este escenario, la SSC emitió recomendaciones para evitar fraudes durante las compras por el “Día del Amor y la Amistad”:

Verificar la autenticidad de los sitios web antes de pagar.

No proporcionar información personal o bancaria en plataformas no confiables.

Desconfiar de ofertas demasiado atractivas.

Utilizar métodos de pago con protección y reportar intentos de estafa ante autoridades o plataformas.

La Unidad de la Policía Cibernética mantiene atención permanente a través del número 55 5242 5100 extensión 5086, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, la aplicación Mi Policía y las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.