Brugada anuncia intervención de 90 avenidas para el “Arte Verde del Mundial”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la intervención de 90 avenidas principales mediante la instalación de más de 250 topiarios como parte de una estrategia de restauración ecológica urbana vinculada a la preparación de la capital rumbo al Mundial de Futbol.

El proyecto, denominado “Topiarios: Arte Verde del Mundial”, contempla colocar figuras elaboradas con arbustos, suculentas y flores producidas en el suelo de conservación en vialidades como Paseo de la Reforma, Periférico, Calzada Ignacio Zaragoza, Insurgentes, Calzada de Tlalpan y Circuito Interior.

Este 11 de febrero, desde el parque de la avenida Jesús Galindo y Villa, en la alcaldía Venustiano Carranza, Brugada afirmó: “La Ciudad de México se viste de colores rumbo al mundial y la ciudad es tan diversa como sus flores, entonces hablamos de diversidad, de cultura, de tradición, hablamos de producción de las zonas de conservación, hablamos de equilibrio entre arte, naturaleza y urbanismo, y de esa manera estamos transformando esta ciudad”.

Y precisó que la intervención forma parte de un programa más amplio de modificación del espacio público que incluye camellones, corredores y áreas abiertas. El objetivo oficial es que visitantes y habitantes perciban una imagen urbana asociada al evento internacional.

La morenista sostuvo que la iniciativa busca vincular urbanismo, naturaleza y producción rural, y reconoció la alianza con productores del suelo de conservación para la elaboración de flores utilizadas en las estructuras.

En tanto, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, informó que se desarrollarán 14 diseños temáticos, entre ellos ajolotes, colibríes, alas de mariposa, camisetas de fútbol, jugadores, copas del mundo y balones. Cada pieza contará en promedio con 500 esquejes de suculentas, especies de bajo consumo de agua.

Los topiarios se encuentran en producción y se prevé su instalación en abril para que formen parte de la imagen urbana durante la preparación del torneo.

La secretaria de Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, precisó que el proyecto involucra a 500 productores de Xochimilco y aseguró que la producción asociada al programa abre una temporada adicional de cultivo que se suma a la del cempasúchil y la Nochebuena, como alternativa económica para familias dedicadas al trabajo agrícola.

Durante el acto, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, informó que en la demarcación se habilitarán 25 canchas de fútbol y se prepara una megaclase deportiva relacionada con la celebración del torneo.

En paralelo, la jefa de Gobierno entregó la rehabilitación de un puente peatonal de 220 metros de longitud que conecta con el parque Galindo y Villa y beneficia a 2 mil 300 habitantes, además de una de las 300 canchas de fútbol rehabilitadas en la ciudad en el marco del Mundial.