Brugada anuncia programa contra la corrupción inmobiliaria en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración prepara un programa integral para prevenir el fraude y la corrupción inmobiliaria en la capital, el cual contemplará la revisión de construcciones ya edificadas y de obras recientes para verificar el cumplimiento de la normatividad urbana y cerrar espacios a la discrecionalidad en el desarrollo urbano.

En conferencia, la mandataria sostuvo que la construcción ilegal y las prácticas que violan la normativa representan “uno de los temas más relevantes para la Ciudad de México”, y detalló el objetivo del programa: “Que combata el fraude inmobiliario, cuyo objetivo no solo será que la población pueda saber de manera inmediata si una construcción está dentro o fuera de la ley, sino evitar que se repitan prácticas que dieron origen al llamado Cártel Inmobiliario, ligado al PAN en la CDXM, donde se autorizaban edificaciones por encima de lo permitido”, afirmó.

Explicó que el mecanismo no se limitará a nuevas edificaciones, sino que implicará revisar lo ya construido para garantizar que se haya respetado la normatividad vigente: “Esto no es cualquier cosa; significa revisar a fondo cómo y qué se está construyendo en la ciudad”.

Y precisó que el programa tendrá un carácter preventivo, pues transparentará la información sobre las obras en curso: “La gente tiene derecho a saber qué está ocurriendo y cómo el gobierno puede detectar un fraude inmobiliario”.

Brugada indicó que en el pasado la detección del fraude inmobiliario ocurrió de manera reactiva, tras un siniestro que derivó en investigaciones posteriores en las que aparecieron edificaciones construidas sin respetar límites establecidos, por lo que sostuvo: “No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar”.

Añadió que la administración trabaja para contar con un mecanismo permanente que verifique que cualquier obra esté permitida y cumpla con la ley.

El titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (METRÓPOLIS), Pablo Enrique Yanes Rizo, señaló que una de las principales lecciones del fenómeno del Cártel Inmobiliario es la necesidad de implementar políticas de no repetición que prevengan de manera estructural la corrupción inmobiliaria en la ciudad.

“No se trata solo de reparar el daño, sino de garantizar que estas prácticas no se repitan. Hoy en la ciudad, el fraude y la corrupción inmobiliaria son delitos graves, y existe una demanda legítima de la población para poder adquirir un inmueble con plena certeza jurídica”, manifestó.

Agregó que la certeza jurídica protege tanto a compradores como a desarrolladores que cumplen la normativa, por lo que se desarrollará un programa de prevención de conductas ilícitas en materia inmobiliaria orientado a proteger a la ciudadanía y fortalecer el cumplimiento de la ley, al evitar prácticas que generan competencia desleal dentro del mercado inmobiliario.

¿Qué es el Cártel inmobiliario?

El caso del Cártel Inmobiliario, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) formalizó públicamente en agosto de 2022, describe una red de corrupción que operó principalmente entre 2012 y 2022 en la alcaldía Benito Juárez.

Según datos presentados inicialmente por Ulises Lara López (quien fungió como encargado de despacho entre enero de 2024 y 2025) y ratificados por la actual fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, la red involucra a exfuncionarios que autorizaron la construcción de al menos 264 pisos excedentes en 130 inmuebles, generando ganancias ilícitas estimadas en mil millones de pesos.

Las detenciones clave marcaron el avance del caso: Luis Vizcaíno fue capturado en julio de 2022, seguido por Nicias Aridjis en octubre de 2022; ambos ya cuentan con sentencias tras admitir su culpabilidad y devolver inmuebles valuados en más de 80 millones de pesos como reparación del daño.

Por su parte, el exalcalde panista Christian Von Roehrich fue detenido en abril de 2023 en la frontera con Estados Unidos tras meses de estar prófugo y, a inicios de 2026, continúa bajo proceso por asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones.

Actualmente, bajo el liderazgo de Alcalde Luján, la Fiscalía mantiene la investigación activa con 55 líneas de investigación y más de 22 carpetas abiertas.