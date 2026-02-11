Dan prisión preventiva a Gabriela, mujer que arrastró y mató con su auto a un motociclista en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control impuso prisión preventiva justificada contra Gabriela “N”, acusada del homicidio de Roberto Hernández, el motociclista que murió tras ser arrollado la noche del 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa, y concedió la duplicidad del término constitucional, por lo que será el 16 de febrero cuando determine si la vincula a proceso por homicidio calificado.

La audiencia inicial se celebró este 11 de febrero en los juzgados de oralidad de la colonia Doctores, un día después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó en Oaxaca la orden de aprehensión contra la mujer, quien fue trasladada e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde permanecerá privada de la libertad mientras continúa el proceso penal.

El homicidio ocurrió hace más de un mes en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero. De acuerdo con la investigación ministerial, un automóvil conducido por la imputada impactó a la víctima y continuó su marcha arrastrándola varios metros sobre la vía pública hasta provocarle la muerte.

Lo anterior quedó registrado en una grabación que se viralizó en redes sociales; en ella se ve a una mujer que conduce un Honda City azul con un hombre entre las llantas, quien es arrastrado por varios metros sin que la asesina detenga la marcha del vehículo.

En el video también se ve a automovilistas y peatones intentando sin éxito que el vehículo se detenga.

Por los hechos, la FGJCDMX integró la carpeta de investigación que permitió solicitar y obtener la orden de aprehensión cumplimentada el 10 de febrero último en la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGJEO).

Durante la audiencia de este miércoles, Gabriela “N” se reservó su derecho a declarar y el Ministerio Público expuso datos de prueba consistentes en videograbaciones, fotografías, periciales y dictámenes relacionados con el atropellamiento.

La defensa de la familia sostuvo que la detenida corresponde a la persona buscada desde enero, tras versiones que señalaban discrepancias en imágenes difundidas previamente.

“Lo que pasa es que era otra fotografía la que subieron a las redes, pero ella es la que cometió el delito”, dijo Jacqueline Silva, abogada de los familiares.

Al término de la diligencia, Odilia Vázquez, madre de Roberto Hernández, declaró a medios: “La ocultaron, no pude verle la cara, la voltearon hacia la pared y, pues, no pude verla; son unos sentimientos encontrados muy dolorosos, que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona, hizo sufrir mucho a mi hijo”.

También señaló: “Es una impresión tremenda escuchar la narración de los hechos, pero el juez muy eficiente, muy bien, fue retomando todo”.

Wendy Leyva, expareja de la víctima, permaneció en el exterior del juzgado y expresó: “Te amo, mi vida, y aquí estamos, y la justicia se va a hacer para ti, para que estés en paz”.

La diligencia se prolongó aproximadamente dos horas. Con la duplicidad del término constitucional, el juez analizará los elementos presentados por la fiscalía en la continuación de la audiencia inicial programada para el 16 de febrero, fecha en la que resolverá si existen datos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra la imputada.