Policía termina hospitalizado al ser golpeado por vecinos de Santa María la Ribera (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un policía fue golpeado por vecinos de la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, al intentar detener a un sujeto en posesión de narcóticos. En su defensa, el uniformado lanzó disparos al aire y terminó hospitalizado.

El hecho, registrado por cámaras de vigilancia de la zona, se viralizó en redes sociales, donde internautas comenzaron a cuestionar las razones del ataque, apuntando a un posible abuso de poder que culminó en golpes. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió un comunicado para informar los detalles.

CAOS EN SANTA MARÍA LA RIBERA.



Golpean a un policía, destrozan la patrulla y otro uniformado responde con disparos al aire para frenar a la turba.



Ocurrió en Salvador Díaz Mirón y Mariano Azuela, colonia Santa María la Ribera.

De acuerdo con la SSC, la agresión ocurrió el pasado 21 de enero, cuando el policía realizaba patrullajes de seguridad y vigilancia en la calle Mariano Azuela, de la alcaldía Cuauhtémoc, y “observó a una persona en posesión de narcóticos y en actitud inusual, por lo que se le aproximó”.

Cuando el uniformado le realizaba una revisión preventiva al sujeto, varios vecinos salieron y comenzaron a agredirlo físicamente, por lo que el policía lanzó disparos al aire y solicitó el apoyo de otros equipos de trabajo, mientras que el grupo de personas golpeaba la patrulla.

Minutos más tarde, los cuerpos de emergencia llegaron al lugar y diagnosticaron al oficial con múltiples contusiones en cráneo, rostro y el costado derecho, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada.

“Cabe mencionar que, en todo momento, se le brindaron las atenciones que requería y recibe apoyo por parte de esta Secretaría para su recuperación y para la presentación de su denuncia ante la autoridad ministerial”, indicó la SSC.

El caso generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios hicieron referencia a la corrupción dentro de las filas de la SSC con comentarios como “Qué bueno que lo golpearon, se merecen eso y más” y “La policía es una porquería. Me alegro todo lo malo que les pase a los malos elementos, que cabe decir son la mayoría”.

Por otro lado, varios internautas expusieron su molestia con el actuar de los vecinos y la falta de respeto a la autoridad:

“Qué ped* con la sociedad de mierd* que tenemos, queremos un buen gobierno y tenemos una sociedad basura, tenemos lo que merecemos”.

“Los disparos no van al aire cuando alguien agrede y violenta a un policía, son autoridades y si el agresor se pone violento las armas se deben usar”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

Hasta el momento la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) llevan a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por las agresiones al uniformado y los daños a la patrulla.