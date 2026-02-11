Vacuna contra el sarampión: así puedes localizar tu módulo en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el aumento de casos de sarampión en el país, el gobierno de la Ciudad de México anunció el reforzamiento de la estrategia de vacunación con más de 260 puntos fijos y 158 semifijos distribuidos en las 16 alcaldías.

Hasta el momento se han reportado 28 fallecimientos relacionados con la enfermedad, y más de 2 mil 600 contagios en lo que va de 2026, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México del 10 de febrero.

La entidad que encabeza el registro de casos es Jalisco, con mil 529 contagios confirmados en 2026, seguido de Chiapas, con 282, mientras la capital acumula 149.

La jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada, afirmó que la ciudad todavía tiene “una situación manejable y por eso estamos destinando la mayor parte de las brigadas territoriales a estas zonas, para actuar de manera oportuna”.

Además de los puntos de vacunación en centros de salud de las alcaldías, la estrategia contra el sarampión incluye más de 60 módulos en sistemas de transporte público (Metro, Metrobús, Cablebús, RTP, Tren Ligero) y sedes adicionales en espacios de alta afluencia (parques, mercados, etc.), con distintos horarios, a fin de que todos los ciudadanos que lo requieran puedan aplicarse la dosis.

¿Cómo ubicar tu módulo de vacunación más cercano?

Los puntos de vacunación se están actualizando constantemente y pueden consultarse a través de Locatel o mediante el código QR oficial del gobierno de la Ciudad de México.

Al escanear el QR, ya sea con la cámara del teléfono celular o alguna aplicación, se desplegarán todos los centros de vacunación disponibles a los que se puede asistir. Además, pueden filtrarse por alcaldía y tipo de módulo (fijo, semifijo), para identificar el más cercano al domicilio.

El sistema del código QR ofrece toda la información necesaria, como horarios, la dirección exacta, e incluso la ubicación en Google Maps.

La estrategia de vacunación prioriza completar esquemas en niñas y niños, e invita a vacunarse a personas de entre 10 y 49 años. Quienes tienen más de 50 años no requieren vacuna.

El secretario de Salud, David Kershenobich, indicó que la estrategia está funcionando y que se tienen las dosis suficientes “para intensificar la campaña” en donde están ocurriendo mayores brotes. Además, señaló que “la gran parte de la población mexicana ya está vacunada”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a “guardar la calma, porque si no se genera que estamos ante una terrible situación”.

“Nosotros garantizamos que hay vacunas en el IMSS, el ISSSTE, IMSS Bienestar”, aseguró la jefa del Ejecutivo Federal durante la conferencia mañanera de este 11 de febrero.

Síntomas y complicaciones del sarampión

Los primeros síntomas aparecen entre 10 y 12 días después de la exposición al virus y suelen incluir fiebre alta, congestión nasal, tos y enrojecimiento ocular. También pueden aparecer manchas blancas en el interior de las mejillas.

Posteriormente, se presenta una erupción rojiza que inicia en la cara y el cuello, se extiende por el cuerpo y puede durar entre cinco y seis días. En algunos casos, el sarampión puede derivar en complicaciones como neumonía, encefalitis, infecciones respiratorias o del oído y diarrea grave.

Tratamiento y prevención

La organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que no existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión. La atención médica se centra en la nutrición adecuada, el suministro de líquidos y el manejo de las complicaciones. En algunos casos se recurre a la administración de vitamina A, cuya efectividad ha sido comprobada para reducir la mortalidad.

Las autoridades sanitarias han reiterado que la principal medida de prevención es la vacunación.