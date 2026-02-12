Caso Acteal regresa a la SCJN con amparo de la organización “Las Abejas”

Recordando a las víctimas de Acteal . Foto: Fotógrafo Especial / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El caso Acteal, en el que fueron asesinados 45 indígenas en Chenalhó, Chiapas, y miles de personas fueron desplazadas en 1997, regresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este jueves la Corte aceptó, por siete votos, analizar un amparo cuya atracción fue realizada por un grupo de tsotsiles de Chiapas que exigen que el Estado mexicano les repare el daño por el desplazamiento forzado que sufrieron a partir de la masacre de Acteal.

El caso podría establecer un criterio para definir hasta qué punto son responsables las autoridades de los tres niveles de gobierno frente al desplazamiento forzado.

En el amparo, integrantes de la organización “Las Abejas”, reclaman la falta de atención por parte del Estado ante el desplazamiento forzado que sufrieron tras los conflictos armados en la región de Los Altos a finales de la década de los 90.

Por ello, durante la sesión estuvieron presentes algunos de los promoventes del amparo.

El expediente será turnado a alguna de las ponencias de los ministros quien deberá elaborar el proyecto de resolución.

Esta no es la primera vez que la Corte conoce del caso Acteal pues en el año 2009 ordenó la liberación de 20 paramilitares y 12 indígenas por acreditar violaciones al debido proceso.