Dan 43 años de prisión al feminicida de la enfermera Norma Patricia Ayala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año y ocho meses del feminicidio de la enfermera Norma Patricia Ayala Cano, cometido el 11 de junio de 2024 en la colonia Barrio San Ignacio, alcaldía Iztapalapa, un juez sentenció a 43 años y 9 meses de prisión proceso a Marco Antonio “N” por ese delito.

La audiencia donde la autoridad judicial determinó la sentencia ocurrió el 11 de febrero último. Tras darse a conocer, en entrevista con N+ la hermana de la víctima declaró sobre el feminicida de 25 años: “Es una persona joven, que piense, analice su conducta; es una persona que ya perdió empatía por la vida humana, y no lo digo nada más por la vida de mi hermana; no es la primera persona que mata, ha matado hombres, mujeres, él ya no tiene amor ni propio, podría yo decirlo”.

De acuerdo con reportes periodísticos, el hombre declaró a las autoridades que recibió un pago de 20 mil pesos para asesinar a Norma Patricia Ayala Cano.

El feminicidio fue perpetrado la mañana del 11 de junio de 2024, cuando la víctima caminaba por calles de Iztapalapa y un hombre que viajaba en motocicleta detonó un arma de fuego en su contra, lo que le provocó heridas en la cabeza que le causaron la muerte.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron tras recibir el reporte de agresión; al llegar la encontraron tendida en el suelo con manchas de sangre y solicitaron servicios de emergencia, cuyos paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente analizó cámaras de videovigilancia de la zona, obtuvo rasgos físicos del agresor y la ruta de escape, e implementó un cerco virtual.

El seguimiento condujo a un vehículo gris interceptado en el cruce de las calles 11 y 19 de la colonia Olivar del Conde Primera Sección, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Así las autoridades realizaron la primera detención sobre el caso, pues el conductor fue identificado como Marco Antonio “N”, entonces de 23 años. Durante la revisión preventiva le aseguraron 40 bolsas de mariguana, 80 bolsas de crystal y un teléfono celular, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación por feminicidio y posesión de narcóticos.

El asesinato generó movilizaciones de personal de salud, quienes el 14 de junio de 2024 marcharon sobre Periférico Sur hasta calzada de Tlalpan con consignas “¡Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente!” y “Normal no murió, Humberto la mató”.

Frente al Centro Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” realizaron un minuto de silencio.

Antes de que los restos de la enfermera fueran sepultados en el panteón de San Nicolás Tolentino, familiares bloquearon el Eje 6 para exigir justicia. Durante la despedida, cargaron el féretro blanco con pancartas: “Mi muerte y lucha, es para pedir justicia”, “Ni una más, ni una menos” y “No estamos todas, nos falta Norma”.

Desde enero de 2023, Norma Patricia Ayala Cano había publicado en su cuenta de Facebook que temía un atentado contra su vida y responsabilizó al doctor José Humberto “N”, con quien mantenía un proceso legal derivado de una mala praxis y a quien también señaló por acoso sexual. En ese mensaje escribió: “Me siento en peligro inminente todos los días”.

Las investigaciones posteriores señalaron la participación de varias personas. En noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Javier “N”, identificado como quien vigiló los movimientos de la víctima para coordinar el ataque.

La misma institución informó que el médico José Humberto “N”, señalado como presunto autor intelectual, fue detenido en Colombia en diciembre de ese año a solicitud de las autoridades mexicanas.