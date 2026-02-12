Vacuna contra el sarampión: lista de centros con horario ampliado en la CDMX

vacuna contra el sarampión
Vacuna contra el sarampión: lista de centros con horario ampliado en la CDMXLa Ciudad de México habilitó centros con horario ampliado para aplicar la vacuna contra el sarampión, incluidos módulos que operan hasta las 23:00 horas y sedes nocturnas en la Central de Abasto.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) mantiene una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión con sedes que operan en horario ampliado en distintos puntos de la capital. La estrategia incluye módulos en espacios públicos, estaciones del transporte y puntos comerciales con alta afluencia, con el objetivo de facilitar el acceso a la población de 10 a 49 años.
La jornada se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Las autoridades informaron que los horarios extendidos buscan atender a personas que no pueden acudir en turnos matutinos.
Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias
Centros con horario ampliado de 9:00 a 23:00 horas
Las autoridades capitalinas habilitaron 21 puntos estratégicos que operan de lunes a domingo, de 9:00 a 23:00 horas. En estos espacios se aplica la vacuna contra el sarampión conforme a los lineamientos del esquema nacional.
Entre las sedes con horario ampliado se encuentran:
- Palacio de Bellas Artes
- Ángel de la Independencia
- Módulo Central de Emergencias
- Parque La Postal
- Parque de la Bombilla
- Jardín Hidalgo
- Mercado Verde
- Parque de los Venados
- Basílica de Guadalupe
- Alameda Norte
- Mercado Rosa Torres
- Jardín Hidalgo
- Deportivo Carmen Serdán
- Exterior del Mercado Río Blanco
- Kiosco San Felipe de Jesús
- Deportivo Hermanos Galeana
- Cablebús estación Vasco de Quiroga
Las autoridades indicaron que estos puntos operan durante el periodo de la campaña intensiva y que los horarios pueden ajustarse conforme a la demanda.
Vacunación nocturna en la Central de Abasto
Además de los módulos con horario ampliado, se instalaron puntos de vacunación en la Central de Abasto de la Ciudad de México con turno nocturno para atender a trabajadores y visitantes que desarrollan actividades durante la madrugada.
En este complejo comercial funcionan dos módulos ubicados en:
- Muro 1, en la zona de Canal de Churubusco – Frutas y Legumbres
- Muro 5, en Eje 5 Sur – Subasta
Estos puntos operan de 20:00 a 7:00 horas y su servicio está previsto hasta el 14 de febrero, conforme a la programación oficial.
Módulos en estaciones del Metro y puntos de alta movilidad
La campaña también contempla la instalación de módulos en estaciones del Metro con alta afluencia. En estos espacios, el personal de salud aplica la vacuna sin necesidad de cita previa.
La medida busca ampliar la cobertura en zonas de tránsito constante. Las autoridades informaron que los puntos pueden variar según la logística y la programación diaria.
Puntos fijos y semifijos en las 16 alcaldías
Además de los módulos temporales, la ciudad cuenta con 263 puntos fijos y 158 puntos semifijos distribuidos en las 16 alcaldías. Estas sedes operan de lunes a domingo en horarios variables.
Las unidades médicas pertenecen a la red de servicios de la Secretaría de Salud local y forman parte del Programa de Vacunación Universal que coordina la Secretaría de Salud a nivel federal.
¿Quiénes pueden acudir a vacunarse?
La campaña está dirigida a personas de 10 a 49 años. En estos casos se aplica la vacuna contra el sarampión conforme a los lineamientos establecidos. A menores de 10 años se les administra la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.
Las autoridades señalaron que la mayoría de las personas mayores de 50 años cuenta con inmunidad previa. La aplicación es gratuita y no requiere cita en los módulos abiertos al público.
Se recomienda presentar la Cartilla Nacional de Salud para verificar antecedentes de vacunación, aunque no es un requisito obligatorio para recibir la dosis.
La ubicación y actualización de horarios puede consultarse en los canales oficiales del Gobierno capitalino y en la plataforma federal “¿Dónde me vacuno?”, donde es posible buscar por alcaldía y tipo de vacuna.