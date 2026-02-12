Vacuna contra el sarampión: lista de centros con horario ampliado en la CDMX

El Gobierno de la CDMX mantiene 21 sedes con horario ampliado y módulos nocturnos para reforzar la vacunación contra el sarampión.. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) mantiene una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión con sedes que operan en horario ampliado en distintos puntos de la capital. La estrategia incluye módulos en espacios públicos, estaciones del transporte y puntos comerciales con alta afluencia, con el objetivo de facilitar el acceso a la población de 10 a 49 años.

La jornada se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Las autoridades informaron que los horarios extendidos buscan atender a personas que no pueden acudir en turnos matutinos.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Centros con horario ampliado de 9:00 a 23:00 horas

Las autoridades capitalinas habilitaron 21 puntos estratégicos que operan de lunes a domingo, de 9:00 a 23:00 horas. En estos espacios se aplica la vacuna contra el sarampión conforme a los lineamientos del esquema nacional.

Entre las sedes con horario ampliado se encuentran:

Palacio de Bellas Artes

Ángel de la Independencia

Módulo Central de Emergencias

Parque La Postal

Parque de la Bombilla

Jardín Hidalgo

Mercado Verde

Parque de los Venados

Basílica de Guadalupe

Alameda Norte

Mercado Rosa Torres

Jardín Hidalgo

Deportivo Carmen Serdán

Exterior del Mercado Río Blanco

Kiosco San Felipe de Jesús

Deportivo Hermanos Galeana

Cablebús estación Vasco de Quiroga

Las autoridades indicaron que estos puntos operan durante el periodo de la campaña intensiva y que los horarios pueden ajustarse conforme a la demanda.

Vacunación nocturna en la Central de Abasto

Además de los módulos con horario ampliado, se instalaron puntos de vacunación en la Central de Abasto de la Ciudad de México con turno nocturno para atender a trabajadores y visitantes que desarrollan actividades durante la madrugada.

En este complejo comercial funcionan dos módulos ubicados en:

Muro 1, en la zona de Canal de Churubusco – Frutas y Legumbres

Muro 5, en Eje 5 Sur – Subasta

Estos puntos operan de 20:00 a 7:00 horas y su servicio está previsto hasta el 14 de febrero, conforme a la programación oficial.

uD83DuDC89 ¡Vacúnate contra el sarampión!



uD83DuDC68?uD83DuDC69?uD83DuDC67?uD83DuDC66 Protegerte también es proteger a quienes más quieres.



uD83DuDCCD En la Ciudad de México, contamos con centros de vacunación gratuitos.



uD83DuDCF2 Escanea el código QR y ubica tu centro de vacunación más cercano.#Vacunación #Sarampión #YoMeVacuno… pic.twitter.com/vEeN7aOgoe — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 8, 2026

Módulos en estaciones del Metro y puntos de alta movilidad

La campaña también contempla la instalación de módulos en estaciones del Metro con alta afluencia. En estos espacios, el personal de salud aplica la vacuna sin necesidad de cita previa.

La medida busca ampliar la cobertura en zonas de tránsito constante. Las autoridades informaron que los puntos pueden variar según la logística y la programación diaria.

Puntos fijos y semifijos en las 16 alcaldías

Además de los módulos temporales, la ciudad cuenta con 263 puntos fijos y 158 puntos semifijos distribuidos en las 16 alcaldías. Estas sedes operan de lunes a domingo en horarios variables.

Las unidades médicas pertenecen a la red de servicios de la Secretaría de Salud local y forman parte del Programa de Vacunación Universal que coordina la Secretaría de Salud a nivel federal.

¿Quiénes pueden acudir a vacunarse?

La campaña está dirigida a personas de 10 a 49 años. En estos casos se aplica la vacuna contra el sarampión conforme a los lineamientos establecidos. A menores de 10 años se les administra la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Las autoridades señalaron que la mayoría de las personas mayores de 50 años cuenta con inmunidad previa. La aplicación es gratuita y no requiere cita en los módulos abiertos al público.

Se recomienda presentar la Cartilla Nacional de Salud para verificar antecedentes de vacunación, aunque no es un requisito obligatorio para recibir la dosis.

La ubicación y actualización de horarios puede consultarse en los canales oficiales del Gobierno capitalino y en la plataforma federal “¿Dónde me vacuno?”, donde es posible buscar por alcaldía y tipo de vacuna.