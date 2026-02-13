AICM y C5 firman convenio para fortalecer videovigilancia de cara al Mundial

El titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, y el director general del AICM, el almirante Juan José Padilla Olmos, firman el convenio para ampliar la cobertura perimetral de la videovigilancia en el aeropuerto capitalino. Foto: Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A cuatro meses de inicie la Copa Mundial de Futbol en la capital, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) firmaron un convenio para ampliar al 100% la cobertura perimetral de la videovigilancia en las inmediaciones de la terminal aérea.

Lo anterior contempla la instalación de 58 nuevas cámaras, seis sistemas de videovigilancia y dos tótems de auxilio.

El acuerdo —el primero de este tipo entre ambas instituciones— establece comunicación directa para la atención de emergencias y la promoción de los números 9-1-1 y 089 de denuncia anónima, así como el uso del botón de auxilio conectado al sistema de monitoreo del C5.

Durante la firma realizada en las instalaciones del C5, el director general del AICM, el almirante Juan José Padilla Olmos, indicó que la infraestructura instalada por el centro de monitoreo se integrará a la red interna del aeropuerto.

“Este proyecto permitirá tener un Aeropuerto más seguro en cuanto a la transitabilidad de los pasajeros y usuarios. Estamos agradecidos y es algo que va a reconocer todo el personal que trabaja en el Aeropuerto”, dijo.

El funcionario añadió que las cámaras del C5 se sumarán a las mil 200 que el aeropuerto prevé instalar dentro de sus terminales.

Por su parte, el Coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés, afirmó que el convenio busca disuadir conductas delictivas y agilizar la respuesta institucional ante incidentes.

“El trabajo coordinado para reforzar la seguridad de las y los usuarios, empleados y transeúntes es vital como parte de la construcción de la realidad y de la percepción de seguridad que es indispensable seguir fortaleciendo en la capital nacional”, expresó.

El documento también fue firmado por la representante y apoderada legal del aeropuerto, Alejandra Mendieta Bustos, y contempla la coordinación operativa permanente entre ambas instancias para la vigilancia del perímetro aeroportuario.