Falta de insumos para vacuna contra el sarampión en la Benito Juárez: "Hay desabasto de todo"

Sin éxito. Personas que acudieron al puesto de vacunación ubicado en el Parque de los Venados no pudieron conseguir la aplicación de la vacuna. Foto: Luis Díaz González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Desde las 6:00 de la mañana de este viernes, decenas de personas estaban formadas frente a la estatua de Francisco Villa en el Parque de los Venados de la alcaldía Benito Juárez, aunque el horario de vacunación contra el sarampión comenzó a las 9:00 horas. Pese a ello, muchos no recibieron su dosis debido a la escasez de jeringas.

“Las jeringas van a llegar en una hora y media o más”, indicó uno de los responsables de la campaña de vacunación a los cientos de personas que se encontraban esperando su turno, alrededor de las 9:50 horas. No llevaban ni una hora de empezar a vacunar.

Ante el aumento de casos de sarampión, tanto a nivel mundial como en el interior del país, el gobierno de México ha llamado a las personas de entre 10 y 49 años que no cuenten con el esquema completo, a vacunarse en los centros de salud pública o los diferentes módulos.

Desde el lunes, el gobierno capitalino anunció la instalación de módulos fijos y semifijos en varios puntos de alta afluencia de la capital, como en el Parque de la Bombilla, la estación del Cablebús Vasco de Quiroga, Parque Jardín Hidalgo, Alameda Norte, Parque de los Venados, Centro de Coyoacán, Bellas Artes, Ángel de la Independencia, entre otros.

Sin embargo, las personas que acuden a estos puntos se enfrentan a largas filas y tiempos de espera prolongados por el desabasto de insumos médicos fundamentales, como las jeringas.

“No tenemos las jeringas. El lunes nos quedamos sin vacunas, ahorita fue de jeringa. En general hay desabasto de todo, de todo. Y eso no es solo de la alcaldía, sino de toda la ciudad”, indicaron enfermeros del módulo en el Parque de los Venados.

Asimismo, el personal de salud informó que cerca de 400 personas han acudido a vacunarse en días anteriores, tan solo en el turno matutino de 9:00 a 14:00 horas.

La tensión empezó a aumentar en el lugar, mientras la fila permanecía estancada. Cada vez llegaban más personas preguntando por las vacunas y expresando su descontento por la “pérdida de tiempo” y las “deficiencias del sistema de salud pública”.

En respuesta a las quejas y reclamos, algunos encargados del módulo se mostraron a la defensiva y reprocharon, a su vez, que la población no fue a vacunarse desde el inicio de la campaña en noviembre de 2025, cuando aún no se desataban los contagios masivos en todo el país.

“Desde noviembre, estamos aplicando vacuna de sarampión. Y ¿sabes qué nos decía mucha comunidad? No queremos, no me la aplico, ya la tengo. Y ya con esta situación, ahora sí la quieren”, reprochó una de las enfermeras.

“Yo creo que lo ideal es que cuando se les comenta (que hay vacunas), acepten, porque ya ahorita, todos la quieren. Y qué necesidad, ¿no? Cuando desde hace meses la estamos aplicando”, añadió, con un tono molesto y una expresión de fastidio.

La problemática no solo responde a los módulos de la alcaldía Benito Juárez, sino que se extiende a lo largo de la capital. Hospitales como el General de Tacuba (ISSSTE) reportan desabasto de la vacuna contra el sarampión desde el 12 de febrero, y continúan a la espera del insumo.

“Hace dos semanas me mandaron a Coyoacán, no había ningún módulo. Ahorita me mandan aquí, al Parque de los Venados, llego a las 9:00 horas, son las 10:00 horas y no hay jeringas”, dijo a una mujer de nombre Denise, y quien estaba formada para recibir la dosis.

Otra de las problemáticas, de acuerdo con los enfermeros, es la desinformación en redes sociales, que genera pánico colectivo:

“También se están saturando los módulos porque hay mucha desinformación. Se están queriendo venir a vacunar personas que no necesitan la vacuna, como adultos mayores. En redes sociales dicen que según hay una nueva cepa, cuando realmente es la misma de hace veinte años”.

Durante la espera, algunas personas comentaron que llevaban varios días intentando conseguir la vacuna, sin éxito. “Hay que llegar, según esto, tres horas antes para alcanzar vacunas. Esto ya es una burla del gobierno”, expresó Denise.

En contraste con la información constatada por Proceso, durante la conferencia mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay desabasto de vacunas de sarampión.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud (SSA), del pasado 10 de febrero, este año se adquirieron 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, de las cuales se cuenta con 23 millones 361 mil dosis disponibles para aplicación.

Hasta el momento se han registrado 28 fallecimientos relacionados con la enfermedad, y más de 2 mil 900 contagios tan solo en lo que va del presente año, indicó el último Informe Diario del Brote de Sarampión en México.

Pese a las cifras, Sheinbaum hizo un llamado a “guardar la calma, porque si no se genera que estamos ante una terrible situación”.