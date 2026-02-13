CDMX

Golpean a Alessandra Rojo de la Vega y a funcionarios; acusa a lideresa de comerciantes (Videos)

En un video transmitido en sus redes sociales, la alcaldesa acusó a la diputada de Morena en la CDMX y lideresa de los ambulantes, Diana Sánchez Barrios, de enviar a su gente para agredir a sus funcionarios.
viernes, 13 de febrero de 2026 · 23:30

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que ella y varios de sus funcionarios fueron agredidos por presuntos comerciantes ambulantes durante un recorrido de supervisión por la colonia San Cosme.

En un video transmitido en sus redes sociales, la alcaldesa acusó directamente a la diputada de Morena en la CDMX y lideresa de los ambulantes, Diana Sánchez Barrios, de enviar a su gente para agredir a sus funcionarios.

“Estuvimos reordenando la vía pública en San Cosme. De cinco puestos pasaron a 22 puestos por permisos del Gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado. Estuvimos esperando una hora porque supuestamente iban a llegar a concertar, del Gobierno de la Ciudad (…) Estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron es tendernos una trampa y mandarnos a toda la gente de Diana Barrios, diputada de Morena, para golpearnos”, apuntó.

Rojo de la Vega dijo que fueron alrededor de 200 las personas enviadas a golpearlas, y denunció que ella fue derribada de una motocicleta.

En el video entrevistó a un trabajador de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, quien afirmó que también fue golpeado por la multitud. En otras publicaciones en redes sociales se observa que policías de la CDMX también fueron agredidos.

Diversos medios publicaron una fotografía de la alcaldesa donde se observa un moretón en su pómulo izquierdo.

Rojo de la Vega presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

