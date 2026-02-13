Golpean a Alessandra Rojo de la Vega y a funcionarios; acusa a lideresa de comerciantes (Videos)

La agresión contra funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Tomadas de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que ella y varios de sus funcionarios fueron agredidos por presuntos comerciantes ambulantes durante un recorrido de supervisión por la colonia San Cosme.

En un video transmitido en sus redes sociales, la alcaldesa acusó directamente a la diputada de Morena en la CDMX y lideresa de los ambulantes, Diana Sánchez Barrios, de enviar a su gente para agredir a sus funcionarios.

?? #AHORA | La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció #ENVIVO que personal de la demarcación fue emboscado por presuntos delincuentes mientras realizaban un operativo de reordenamiento de comercio en vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc.

pic.twitter.com/yRccBgcX5S — Azucena Uresti (@azucenau) February 14, 2026

“Estuvimos reordenando la vía pública en San Cosme. De cinco puestos pasaron a 22 puestos por permisos del Gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado. Estuvimos esperando una hora porque supuestamente iban a llegar a concertar, del Gobierno de la Ciudad (…) Estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron es tendernos una trampa y mandarnos a toda la gente de Diana Barrios, diputada de Morena, para golpearnos”, apuntó.

Agreden a alcaldesa durante operativo en Ribera de San Cosme



Ciudad de México – 13 de febrero de 2026.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue agredida mientras encabezaba un operativo de reordenamiento en Ribera de San Cosme. En el incidente, varios… pic.twitter.com/yPQkCd281F — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) February 14, 2026

Rojo de la Vega dijo que fueron alrededor de 200 las personas enviadas a golpearlas, y denunció que ella fue derribada de una motocicleta.

En el video entrevistó a un trabajador de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, quien afirmó que también fue golpeado por la multitud. En otras publicaciones en redes sociales se observa que policías de la CDMX también fueron agredidos.

?? Agresión contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv ) durante operativo de reordenamiento en Ribera de San Cosme.



Fue agredida así como varios servidores públicos resultaron lesionados.



Comerciantes reinstalaron puestos retirados un día antes y no… pic.twitter.com/iHtmNEBGaB — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) February 14, 2026

Diversos medios publicaron una fotografía de la alcaldesa donde se observa un moretón en su pómulo izquierdo.

Rojo de la Vega presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.