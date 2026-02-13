Juez vincula a proceso a Diego Kevin por apuñalar a Jeremy afuera de una secundaria (Video)

La pelea entre Diego Kevin “N”, de 14 años, y Jeremy, de 15 años. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida a Diego Kevin “N”, de 14 años, señalado por herir con una navaja a Jeremy, estudiante de 15 años, durante una riña ocurrida el 11 de febrero afuera de la Escuela Secundaria número 324 “Alfonso Caso Andrade”, ubicada en la colonia La Conchita, alcaldía Tláhuac.

En audiencia inicial, el juzgador impuso la medida cautelar de internamiento preventivo, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad en un centro para adolescentes, y estableció un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

El agresor fue detenido el mismo día de la agresión por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lo presentaron ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calzada Guillermo Prieto y la calle Sábila, al exterior del plantel. De acuerdo con el reporte policial, la víctima fue diagnosticada con heridas por arma punzocortante en abdomen y espalda baja y trasladada a un hospital acompañada de su padre.

El 12 de febrero, familiares de la víctima informaron que al día siguiente el menor fue llevado del Hospital General de Tláhuac al Hospital Pediátrico de Legaria, donde continúa hospitalizado.

Durante la valoración médica se detectaron dos perforaciones adicionales en el pulmón que no habían sido identificadas previamente.

Su abuela, Guadalupe Mendoza, declaró: “Acabo de salir del hospital, el reporte médico, mi nieto acaba de llegar del Hospital de Tláhuac y no se habían dado cuenta de que mi nieto traía otras dos perforaciones en el pulmón; en lugar de ser una, son tres, entonces ahorita se agravó en el transcurso del traslado y mi nieto lo van a intubar, puede perder la vida”.

Desde ese momento, la familiar también pidió que el caso sea investigado como tentativa de homicidio: “No quiero que se maneje esto nada más como lesiones, que se maneje como intento de homicidio; ese niño no puede quedar sin que no lo juzguen”.

Jeremy permanece bajo atención médica especializada mientras transcurre el plazo de investigación fijado por la autoridad judicial.