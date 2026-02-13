Persiste la mala calidad del aire; mantienen la Fase I de contingencia ambiental

La contaminación en la Ciudad de México. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su comunicado de las 15:00 horas de este viernes 13 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Será hasta su comunicado de las 20:00 cuando defina si mañana también se aplicará el Doble Hoy No Circula.

Noticias Relacionadas Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 13 por contingencia ambiental

En el más reciente informe, la CAMe señaló que las condiciones climatológicas favorecen la formación y acumulación del ozono.

“Datos meteorológicos muestran que continúa la influencia del sistema de alta presión que afecta la porción centro del territorio nacional, provocando sobre el Valle de México estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y viento débil, además de intensa radiación solar.”

Por ello, llamó a mantenerse atento a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas que prevalecen en el Valle de México.