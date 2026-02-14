Brugada busca alcanzar la inmunidad de la CDMX contra el sarampión en un mes

La jefa de Gobierno capitalino en una jornada de vacunación masiva contra el sarampión, en el acceso principal de la primera sección del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A seis meses de que el gobierno local inició su campaña de vacunación contra el sarampión —en agosto de 2025—, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, colocó un objetivo con fecha implícita: alcanzar “en aproximadamente un mes” la inmunidad colectiva en la capital.

Esto, mientras en la Ciudad de México las autoridades sanitarias reportan 217 casos confirmados al cierre de esta publicación, de los cuales 77% corresponden a personas que no tenían antecedente de vacunación.

Este 13 de febrero, junto al módulo de vacunación instalado en el Zócalo, Brugada afirmó: “Llevamos un millón 62 mil 502 personas vacunadas desde que arrancó nuestra campaña en agosto de 2025 y, hasta el día de ayer, esa es la cifra acumulada”.

Entonces, la morenista estableció una meta pública: aplicar más de 1.6 millones de dosis para llegar a la inmunidad colectiva en un mes, con brigadas que “inmunizan en promedio a 45 mil personas por día”.

En su intervención, “rechazó que se haya llegado tarde para enfrentar el sarampión”, sostuvo que “ya se venía actuando” frente a los casos reportados y subrayó el carácter central de la vacuna: “Es la herramienta más eficaz para reducir la cadena de transmisión, evitar complicaciones graves y prevenir defunciones”.

Brugada reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las autoridades federales de salud por el suministro de “vacunas e insumos necesarios” para enfrentar “esta etapa”.

Y recordó que la campaña de vacunación se ejecuta en centros de salud, puestos móviles y “148 módulos distribuidos en las 16 alcaldías”, cuya ubicación puede consultarse mediante código QR.

También señaló que existen “21 centros con horario extendido”, entre ellos el ubicado en la Central de Abasto. Sobre este punto, precisó una franja nocturna como parte del diseño logístico: el centro brinda servicio de las 20:00 a las 7:00 horas del día siguiente y se localiza en las entradas de Río Churubusco y Eje 5.

En la misma conferencia, la mandataria informó un corte reciente de la campaña: del domingo 8 al jueves 12 de febrero se vacunó a 141 mil 416 personas. Esa cifra forma parte del acumulado de 1 millón 62 mil 502 dosis aplicadas desde agosto de 2025.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, precisó que hasta el 13 de febrero suman 217 los casos confirmados en la CDMX, de los cuales 173 corresponden a 2026.

También dijo que el 77% de la cifra confirmada no tenía antecedentes de haberse vacunado. Gasman vinculó el aumento de contagios con el incremento de la vacunación y sostuvo: “No estamos en una situación crítica”.

La funcionaria precisó que las alcaldías con mayor número son Gustavo A. Madero (44), Álvaro Obregón (39), Cuauhtémoc (23), Coyoacán (15), Miguel Hidalgo (14) e Iztapalapa (14).

Además, afirmó que 32 casos corresponden a personas residentes del Estado de México “diagnosticadas y notificadas en la capital”.

En cuanto al perfil de los contagios, Gasman Zylbermann señaló que 55% corresponde a hombres y que 124 casos se concentran en personas de 21 a 50 años. Del total de casos, 14 pacientes fueron hospitalizados.

En el balance de consecuencias, incluyó una defunción registrada en 2025: “El fallecimiento —ocurrido en 2025— de una bebé de tres meses, dictaminado post mortem”.

La funcionaria detalló que, “a través de los 148 puestos fijos”, se han aplicado 28 mil 902 dosis con apoyo de 592 trabajadores de la salud; mientras 291 brigadas territoriales realizan cercos sanitarios para vacunar a personas cercanas a casos sospechosos.

En módulos de horario extendido —incluida la Central de Abasto— se han aplicado “más de 20 mil dosis”.

La secretaria de Salud reiteró que la vacunación intensiva se mantiene activa “en todos los centros de salud, sin importar derechohabiencia”, y convocó a la población a consultar puntos y horarios en canales oficiales.