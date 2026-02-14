Diana Sánchez Barrios acusa a Alessandra Rojo de la Vega de violentar a comerciantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la golpiza en la colonia San Cosme contra personal de la alcaldía Cuauhtémoc denunciada por Alessandra Rojo de la Vega, la diputada morenista Diana Sánchez Barrios aseguró que fue el personal de la demarcación la que “acudió a retirar de manera sumamente violenta” a los comerciantes.

En un comunicado publicado en redes sociales, la lideresa de comerciantes aseguró que los comercios fueron reubicados hace más de un año y medio por un acuerdo para liberar los túneles de la Glorieta de Insurgentes.

Adelantó que el próximo domingo, en La Chilanguera, presentará una cronología detallada de los hechos ocurridos la tarde y noche del viernes 13 “para demostrar de manera contundente el comportamiento abusivo, homofóbico y clasista de la alcaldesa”.

Aseguró que defenderá legalmente a los comerciantes “porque el gobierno de Rojo de la Vega está violentando derechos, todo con el objetivo de cumplirle a los grandes capitales inmobiliarios que están detrás de ella y que buscan una alcaldía sin pueblo, gentrificada y encarecida para lucrar con la especulación inmobiliaria”.

“La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha vuelto a mostrarse como lo que es: una mujer prepotente, intolerante y enemiga del pueblo”, escribió Diana Sánchez Barrios en su comunicado.

Diana Sánchez Barrios también acusó a Rojo de la Vega de realizar licitaciones simuladas: “Sé que estás enojada porque denunciamos tus licitaciones simuladas, que le costaron 97 millones de pesos a la gente de la Cuauhtémoc, pero no voy a permitir que pises la dignidad de quienes vivimos aquí”.