Gobierno de la CDMX culpa a la alcaldía Cuauhtémoc de choque con comerciantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) aseguró que el enfrentamiento entre comerciantes de la colonia San Cosme y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, fue provocado por la inasistencia de personal de la demarcación a un encuentro previamente pactado con los ambulantes.

Ayer, la alcaldesa denunció que ella y varios de sus funcionarios fueron agredidos por los comerciantes durante un recorrido de supervisión por la zona y acusó directamente a la diputada de Morena en la CDMX, Diana Sánchez Barrios, lideresa de los ambulantes, de enviar a su gente para agredirlos.

A través de una tarjeta informativa, la Secgob detalló que aquel 12 de febrero se registró un bloqueo en el cruce de la Avenida de los Insurgentes y Rivera de San Cosme por un grupo de comerciantes de la zona inconformes con un operativo efectuado por la alcaldía, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, en el que se les impidió continuar con su actividad.

Durante el bloqueo, los comerciantes afirmaron que fueron reubicados al punto de donde la alcaldía pretendía retirarlos, luego de que en 2024 también fueron retirados de la Glorieta de los Insurgentes.

Por ello, la Secgob afirmó que Ericka Rodríguez, directora de Mercados y Esteban Velázquez, subdirector de Vía Pública, ambos de la alcaldía Cuauhtémoc, acordaron con los comerciantes sostener una reunión al día siguiente para revisar la documentación que afirmaron tener para acreditar que pueden permanecer en la zona de San Cosme.

“La reunión no se llevó a cabo debido a la inasistencia del personal de la Alcaldía Cuauhtémoc. Esta situación derivó en la reinstalación de los comerciantes en los espacios referidos, lo que motivó un nuevo operativo por parte de la alcaldía para su retiro, durante el cual se registraron confrontaciones entre comerciantes y personal de la alcaldía Cuauhtémoc”, señaló la dependencia.