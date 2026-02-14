Mantienen el Doble Hoy No Circula para este sábado 14 de febrero por contingencia ambiental

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su reporte de las 10 de la mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que continúa la aplicación del Doble Hoy No Circula este sábado 14 de febrero.

En un comunicado, la CAMe señaló que el sistema de alta presión que se mantiene en el centro del país provoca estabilidad atmosférica, lo que aunado a una masa de aire con bajo contenido de humedad, cielo despejado, viento débil y temperaturas de 28 grados Celsius, favorece la formación y acumulación del ozono.

Es por ello que se prevé que la calidad del aire este sábado 14 sea Mala o Muy Mala.

Vehículos que no circulan este sábado 14 de febrero

Este sábado 14 de febrero deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos particulares con holograma de verificación 2.

Los vehículos particulares con holograma de verificación 1 y cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

Vehículos exentos