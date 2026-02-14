Mantienen el Doble Hoy No Circula para este sábado 14 de febrero por contingencia ambiental

contingencia ambiental
Mantienen el Doble Hoy No Circula para este sábado 14 de febrero por contingencia ambientalEstos son los vehículos que no podrán circular este sábado en la Zona Metropolitana del Valle de México.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su reporte de las 10 de la mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que continúa la aplicación del Doble Hoy No Circula este sábado 14 de febrero.
En un comunicado, la CAMe señaló que el sistema de alta presión que se mantiene en el centro del país provoca estabilidad atmosférica, lo que aunado a una masa de aire con bajo contenido de humedad, cielo despejado, viento débil y temperaturas de 28 grados Celsius, favorece la formación y acumulación del ozono.
Es por ello que se prevé que la calidad del aire este sábado 14 sea Mala o Muy Mala.
Vehículos que no circulan este sábado 14 de febrero
Este sábado 14 de febrero deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:
- Los vehículos particulares con holograma de verificación 2.
- Los vehículos particulares con holograma de verificación 1 y cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.
- Las unidades que no porten holograma de verificación, como los antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.
Vehículos exentos
- Vehículos eléctricos e híbridos y los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
- Vehículos con holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 ó 0
- Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.
- Vehículos de servicios urbanos destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.
- Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.
- Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.
- Las motocicletas están exentas de la Fase I.