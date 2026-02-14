Más de dos mil parejas celebran el 14 de febrero casándose en boda colectiva de la CDMX

Pareja se casa en boda colectiva de la CDMX, el sábado 14 de febrero de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Más de dos mil parejas celebraron el Día de San Valentín casándose en una boda colectiva encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Durante la ceremonia titulada “El Amor Transforma y Construye Comunidad”, Brugada invitó a las 2 mil 378 parejas a construir una vida en común basada en la igualdad, el respeto, la autonomía y la no violencia.

Más de dos mil parejas se casan boda colectiva. Foto: Eduardo Miranda.

"Este gobierno es como ustedes, cree en el valor de declarar su amor públicamente. Somos una ciudad amorosa y de derechos, creemos en una ciudad que cuida, que protege y que acompaña", expresó Brugada Molina durante la boda comunitaria celebrada en el Auditorio Nacional.

La jefa de Gobierno felicitó a las parejas y, a su vez, les dedicó un aplauso.

En el evento también estuvo presente la titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, quien también felicitó a las parejas.

“Sabemos que la comunidad empieza en la casa, sabemos que la paz se construye y el amor se construye con comunicación, con confianza, pero, sobre todo, el amor es el que nos hace ser mejores personas. Un aplauso a ustedes que se casan el día de hoy”, dijo.

Pareja recién casada. Foto: Eduardo Miranda.

La boda fue dirigida por la juez del Registro Civil de la Ciudad de México, Marsella De la Torre Martínez, quien recordó a los contrayentes que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos y ambas se confieren respeto, igualdad y ayuda mutua.

Resaltó que las decisiones que tomen deben ser de común acuerdo y que ambos cónyuges deben hacer aportaciones económicas entre las que están contempladas las labores del hogar.

“A veces el amor es un dar, en algunos momentos sin esperar recibir, pero hay que dar lo mejor de nosotros para que el amor fluya, el amor florezca, en este tiempo que tanto se necesita el amor”, consideró.

La ceremonia concluyó con un brindis y la tradicional partida del pastel por parte de las parejas contrayentes.