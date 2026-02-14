Se suspende contingencia ambiental: Hoy no circula no aplica para el 15 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este sábado 14 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 20:00 horas del día de hoy.

La Comisión dio a conocer que los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran para mañana, domingo 15 de febrero, se esperan mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes, debido a que el fuerte sistema anticiclónico que influyó sobre la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) durante la semana, ya se debilitó.

Por esto, las autoridades confirmaron que el Programa Hoy No Circula no aplica para el domingo 15 de febrero.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México agradecieron a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud y de reducción de emisiones.

Se invita a la población a mantenerse informada, consultando el Índice AIRE Y SALUD en la página web: aire.cdmx.gob.mx y en la aplicación AIRE que se encuentra disponible en los dispositivo iOS, Android y otros.